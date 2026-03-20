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Kriechmayr mit starkem Abfahrts-Training in Kvitfjell

Nur ein Läufer ist schneller als er. Auch ein weiterer ÖSV-Läufer fährt in die Top Fünf.

Kriechmayr mit starkem Abfahrts-Training in Kvitfjell Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Am Freitag absolvierten die Speed-Männer ihr zweites Abfahrtstraining vor dem Rennen am Samstag in Kvitfjell (ab 10:45 Uhr, hier im LIVE-Ticker>>>).

Nachdem im ersten Training gleich drei Österreicher in die Top Ten fuhren (hier nachlesen>>>), können die ÖSV-Männer auch im zweiten Test wieder gute Leistungen abrufen.

Vincent Kriechmayr verpasst den ersten Platz nur hauchdünn und belegt mit lediglich 0,07 Sekunden Rückstand auf den Franzosen Nils Allegre Rang zwei.

Daniel Hemetsberger wird Fünfter, Raphael Haaser fährt auf Platz elf. Marco Schwarz landet mit 1,40 Sekunden Rückstand auf dem 15. Platz.

Das Weltcup-Finale ab Samstag im LIVE-Ticker >>>

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