ICE-Playoffs: Drei der vier Halbfinal-Teilnehmer stehen fest

Am Donnerstag hat ein weiteres Team den Einzug ins Halbfinale der win2day ICE Hockey League fixiert.

Olimpija Ljubljana setzte sich im Viertelfinale gegen den HC Bozen durch. Die Slowenen gewannen das fünfte Spiel der Serie mit 4:1 und folgen damit den Graz99ers sowie dem HC Pustertal ins Semifinale nach.

Der EC-KAC legte gegen Hydro Fehervar AV 19 vor. Die Rotjacken jubelten über einen klaren 8:3-Heimerfolg und stellten in der Serie auf 2:1.

Das nächste Spiel bestreiten die Kärntner am kommenden Samstag (19:15 Uhr) in Ungarn.