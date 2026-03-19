HCB Südtirol Alperia HCB Südtirol Alperia HCB Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana OLL
Endstand
1:4
0:1 , 0:0 , 1:3
  • Cristiano Digiacinto
  • Marcel Mahkovec
  • Zach Boychuk
  • Marcel Mahkovec
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Ljubljana schlägt Bozen und steht im ICE-Halbfinale

Dank eines Auswärtssiegs in Südtirol folgen die Slowenen den Graz99ers und dem HC Pustertal ins ICE-Semifinale.

Ljubljana schlägt Bozen und steht im ICE-Halbfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die "Grünen Drachen" nutzen in der Viertelfinal-Serie der win2day ICE Hockey League den ersten Match-Puck!

Olimpija Ljubljana gewinnt Spiel fünf gegen den HC Bozen mit 4:1 und zieht ins Halbfinale ein.

Die Südtiroler sind in der Anfangsphase im Penaltykilling erfolgreich, müssen dann jedoch den ersten Gegentreffer hinnehmen. Mahkovec bringt die Slowenen mit 1:0 in Führung (13.).

Kurz vor der Pause herrscht Chaos vor dem Ljubljana-Tor. Der Videobeweis kann am Ende nicht auflösen, ob die Scheibe hinter der Linie war (18.).

Zwei späte Treffer bringen Entscheidung

Bozen ist im zweiten Abschnitt zwingender, der Ausgleich gelingt aber erst im Schlussdrittel. DiGiacinto stellt auf 1:1 (45.).

Die Hoffnung der Südtiroler währt jedoch nur kurz. Boychuk vollendet zum 2:1 für die Laibacher (52.). Kurz vor Schluss machen die Slowenen mit zwei Empty-Net-Toren durch Mahkovec (59.) und Boychuk (60.) alles klar.

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