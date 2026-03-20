Kaspers Detroit Red Wings gewinnen nach Rückstand

Die Detroit Red Wings feiern einen 3:1-Heimerfolg gegen die Montreal Canadiens. Die Mannschaft von Marco Kasper dreht die Partie im Schlussdrittel.

Nach einem torlosen ersten Abschnitt gehen die Gäste spät im zweiten Drittel durch Slafkovsky (38.) in Führung. Detroit tut sich lange schwer, kommt aber rechtzeitig in Schwung: J.T. Compher gleicht kurz nach Beginn des Schlussdrittels auf 1:1 aus (43.), ehe Alex DeBrincat die Red Wings erstmals in Führung bringt (57.).

Montreal findet darauf keine Antwort mehr und Andrew Copp sorgt in der 60. Minute für die Entscheidung.

Für Kasper und die Red Wings steht damit ein hart erkämpfter 3:1‑Heimsieg.