Heimpleite für Rossis Vancouver Canucks

Die Vancouver Canucks müssen sich Tampa Bay zuhause deutlich mit 2:6 geschlagen geben.

Immerhin sorgt Marco Rossi für einen positiven Akzent. Der Österreicher liefert im Schlussdrittel den Assist zum 2:4‑Treffer von Linus Karlsson (48.), doch Tampa bleibt an diesem Abend einfach zu effizient.

Die Gäste aus Tampa dominieren das Spiel über weite Strecken: Guentzel, Raddysh, Gourde und Kucherov stellen schon früh auf 4:0.

Zwar kommen die Canucks durch Liam Öhgren im zweiten Drittel durch das 1:4 und Rossis Vorlage zum 2:4 kurzzeitig wieder heran. Unmittelbar darauf sorgen Cirelli und Hagel jedoch für den Endstand.