Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning TBL
Endstand
2:6
0:1 , 1:3 , 1:2
  • Liam Öhgren
  • Linus Karlsson
  • Jake Guentzel
  • Darren Raddysh
  • Yanni Gourde
  • Nikita Kucherov
  • Anthony Cirelli
  • Brandon Hagel
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Heimpleite für Rossis Vancouver Canucks

Trotz Assist des Vorarlbergers verliet sein Team zuhause gegen Tampa Bay Lightning deutlich.

Heimpleite für Rossis Vancouver Canucks Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Vancouver Canucks müssen sich Tampa Bay zuhause deutlich mit 2:6 geschlagen geben.

Immerhin sorgt Marco Rossi für einen positiven Akzent. Der Österreicher liefert im Schlussdrittel den Assist zum 2:4‑Treffer von Linus Karlsson (48.), doch Tampa bleibt an diesem Abend einfach zu effizient.

Die Gäste aus Tampa dominieren das Spiel über weite Strecken: Guentzel, Raddysh, Gourde und Kucherov stellen schon früh auf 4:0.

Zwar kommen die Canucks durch Liam Öhgren im zweiten Drittel durch das 1:4 und Rossis Vorlage zum 2:4 kurzzeitig wieder heran. Unmittelbar darauf sorgen Cirelli und Hagel jedoch für den Endstand.

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