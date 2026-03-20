Endstand
2:60:1 , 1:3 , 1:2
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Liam Öhgren
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Linus Karlsson
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Jake Guentzel
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Darren Raddysh
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Yanni Gourde
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Nikita Kucherov
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Anthony Cirelli
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Brandon Hagel
NEWS
Heimpleite für Rossis Vancouver Canucks
Trotz Assist des Vorarlbergers verliet sein Team zuhause gegen Tampa Bay Lightning deutlich.
Die Vancouver Canucks müssen sich Tampa Bay zuhause deutlich mit 2:6 geschlagen geben.
Immerhin sorgt Marco Rossi für einen positiven Akzent. Der Österreicher liefert im Schlussdrittel den Assist zum 2:4‑Treffer von Linus Karlsson (48.), doch Tampa bleibt an diesem Abend einfach zu effizient.
Die Gäste aus Tampa dominieren das Spiel über weite Strecken: Guentzel, Raddysh, Gourde und Kucherov stellen schon früh auf 4:0.
Zwar kommen die Canucks durch Liam Öhgren im zweiten Drittel durch das 1:4 und Rossis Vorlage zum 2:4 kurzzeitig wieder heran. Unmittelbar darauf sorgen Cirelli und Hagel jedoch für den Endstand.