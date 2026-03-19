Torfestival! KAC legt in Viertelfinal-Serie gegen Fehervar vor

Der EC-KAC liegt in der best-of-seven-Serie in der win2day ICE Hockey League gegen Hydro Fehervar AV 19 wieder voran. Die Klagenfurter fahren am Donnerstag einen klaren 8:3-Heimsieg ein und stellen in der Viertelfinal-Serie auf 2:1.

Nick Petersen ist mit gleich sechs Scorern der Mann des Abends beim KAC.

Torreiches erstes Drittel

Im ersten Abschnitt geht es hin und her. Zunächst legen die Klagenfurter einen Blitzstart hin. Nach nur 19 Sekunden schiebt Mursak nach einem Doppelpass mit Petersen zum 1:0 ein.

Die KAC-Defensive agiert im ersten Drittel aber zu fahrlässig. Nur zweieinhalb Spielminuten nach dem Führungstor der Gastgeber profitieren die Ungarn von einem KAC-Fehlpass. Cheek schnalzt die Scheibe ins kurze Eck (3.).

Gleichzeitig sind die Kärntner offensiv zwingender und gehen gleich wieder in Führung. Schwinger verwertet eine weitere Petersen-Vorlage zum 2:1 (6.). Fehervar kommt erneut zum Ausgleich. Archibald verwertet einen Rebound zum 2:2 (11.).

Die Hausherren gehen vor der Drittelpause ein weiteres Mal in Führung. Nach gutem Forechecking trifft Jensen Aabo zum 3:2 (16.). Der KAC will dann nachsetzen, aber den Gästen gelingt abermals der Ausgleich. Fehervar erneut mit einem hohen Turnover, Hari trifft aus dem Slot zum 3:3 (19.).

KAC zieht Spiel auf seine Seite

Im Mitteldrittel gibt es wieder einen Blitzstart: 24 Sekunden sind gespielt, als die Kärntner auf 4:3 stellen. Nickl trifft (21.). Praktisch im Gegenzug zeichnet sich KAC-Torhüter Dahm mit einem Big Save gegen Kuralt aus (22.).

Dann ziehen die Hausherren davon. From trifft zum erstmaligen Zwei-Tore-Vorsprung für den KAC (23.). Danach sind die Kärntner erfolgreich im Penaltykilling und erhöhen in Gleichzahl auf 6:3. Vierfach-Vorlagengeber Petersen trägt sich mit etwas Glück – der Puck wird noch abgefälscht – in die Schützenliste ein (30.).

Die Rotjacken bleiben in der Folge am Drücker. Obersteiner umkurvt Gäste-Torhüter Reijola sehenswert und schiebt zum 7:3 ein (36.). Reijola wird nach dem siebenten Gegentreffer vom Eis genommen, der 22-jährige Hegedüs kommt zu seinem ICE-Debüt.

Ruppiges Schlussdrittel

Im letzten Abschnitt fliegen die Fäuste. KAC-Crack Maier hat nach langen Provokationen genug und legt sich mit gleich drei Ungarn an. Das ergibt auf beiden Seiten mehrere Strafminuten (45.). Danach muss Fehervars Messner, der nach einem Schlagschuss die Scheibe ins Gesicht bekommt, vom Eis (54.).

Ein Tor dürfen die Heimfans in der Heidi-Horten-Arena auch noch bejubeln: Petersen schnürt den Doppelpack zum 8:3-Endstand (55.).

Der KAC geht mit einem deutlichen Heimerfolg in Spiel vier der Serie, das am kommenden Samstag (19:15 Uhr) in Ungarn über die Bühne geht.