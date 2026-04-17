Paukenschlag im Skisprung-Team der Frauen!

Lisa Eder beendet völlig überraschend ihre Karriere. Das gab die 24-Jährige am Freitag offiziell bekannt.

Die ÖSV-Springerin schaffte in diesem Winter ihren Durchbruch in die absolute Weltspitze, sprang elf Mal aufs Stockerl und feierte zudem ihren ersten Weltcupsieg. Im Gesamt-Weltcup landete die Leogangerin auf Platz vier.

Bei den Olympischen Spielen wurde sie auf der Normalschanze Vierte, ihre erste und einzige WM-Medaille holte sie 2025 beim Teambewerb in Trondheim.

Nächster Rückschlag für ÖSV-Frauen

Eder ist seit einigen Jahren mit Manuel Fettner liiert, dessen Laufbahn ebenfalls kürzlich endete. Ihr Rücktritt ist für das ÖSV-Frauenteam ein weiterer Rückschlag.

Mit Eva Pinkelnig ist eine frühere Spitzenathletin seit einem halben Jahr mit einem Kreuzbandriss rekonvaleszent. Vor der eben erst beendeten Saison hatten die langjährigen Leistungsträgerinnen Jacqueline Seifriedsberger und Sara Marita Kramer ihre Karrieren beendet.