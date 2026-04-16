NEWS

ÖEHV-Verteidiger spielt in Schweden um den Meistertitel

Gregor Biber hat mit Rögle BK den Sprung ins SHL-Finale geschafft. Dort wartet der Grunddurchgangssieger.

ÖEHV-Verteidiger spielt in Schweden um den Meistertitel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Gregor Biber steht im Finale der Svenska Hockeyligan (SHL).

Der 19-Jährige gewinnt mit Rögle BK das fünfte Halbfinal-Spiel bei den Växjö Lakers mit 3:2, die best-of-seven-Serie endet mit 4:1 zugunsten des Teams aus Ängelholm.

Die Begegnung startet rasant, Rögle liegt nach Treffern von Kapitän Bengtsson (2./PP) und Olofsson (8.) früh 2:0 voran. Suomi schießt Växjö per Shorthander auf 1:2 heran (10./SH).

49. Einsatz für Biber

Kurz vor Ende des Mittelabschnitts erzielt Rasmussen den Ausgleichstreffer (39./PP), Olofsson bringt Rögle mit seinem zweiten Treffer wieder in Front (44.). In der Schlussphase haben die Gäste Glück, dass das vermeintliche 3:3 durch Elvenes aberkannt wird (59.).

Biber wird im dritten Verteidigungspaar aufgeboten und steht 6:07 Minuten am Eis. Der ÖEHV-Verteidiger beendet das Spiel mit einem Hit und einer +1. Insgesamt kann der Niederösterreicher auf 49 Einsätze in dieser Saison verweisen, elf davon in den Playoffs.

Im Viertelfinale fast ausgeschieden

Damit spielt Rögle zum dritten Mal in den letzten sechs Jahren um die Meisterschaft, nachdem im Viertelfinale ein 0:3-Serienrückstand gegen Färjestand BK erfolgreich wettgemacht werden konnte.

Die Final-Serien 2021 (1:4 vs. Växjö) und 2024 (1:4 vs. Skelleftea AIK) wurden jeweils verloren. Überhaupt wartet der Klub noch auf den ersten SHL-Titel.

Im Finale wartet wie schon vor zwei Jahren Grunddurchgangssieger Skelleftea AIK. Spiel 1 steigt nächsten Donnerstag, spätestens am 6. Mai steht der neue Meister fest. Danach könnte Biber auch ins Nationalteam einrücken.

Ranking: Österreichs beste Eishockey-Jahrgänge seit 1995

Ranking: Österreichs beste Eishockey-Jahrgänge seit 1995
Jahrgang 1995
Jahrgang 1996

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

ÖEHV-Team feiert erfolgreiche Rückkehr nach Feldkirch

ÖEHV-Team feiert erfolgreiche Rückkehr nach Feldkirch

Eishockey
1
Luxus? Wie der ÖEHV-Angriff mit Kasper und Rossi aussehen könnte

Luxus? Wie der ÖEHV-Angriff mit Kasper und Rossi aussehen könnte

Eishockey
3
Transfer-Coup: Topscorer-Duo kehrt in die ICE zurück

Transfer-Coup: Topscorer-Duo kehrt in die ICE zurück

ICE Hockey League
Routinier geht mit dem KAC ins neunte Vertragsjahr

Routinier geht mit dem KAC ins neunte Vertragsjahr

ICE Hockey League
Debakel zum Saisonabschluss: Red Wings gehen in Florida unter

Debakel zum Saisonabschluss: Red Wings gehen in Florida unter

NHL
1
Graz99ers starten mit Heimsieg über Pustertal in Finalserie

Graz99ers starten mit Heimsieg über Pustertal in Finalserie

ICE Hockey League
6
ÖSV-Technikerin hat neuen Ausrüster gefunden

ÖSV-Technikerin hat neuen Ausrüster gefunden

Ski Alpin

Kommentare

Wintersport Eishockey SHL Gregor Biber Rögle BK Skelleftea AIK