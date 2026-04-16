ÖEHV-Verteidiger spielt in Schweden um den Meistertitel

Gregor Biber steht im Finale der Svenska Hockeyligan (SHL).

Der 19-Jährige gewinnt mit Rögle BK das fünfte Halbfinal-Spiel bei den Växjö Lakers mit 3:2, die best-of-seven-Serie endet mit 4:1 zugunsten des Teams aus Ängelholm.

Die Begegnung startet rasant, Rögle liegt nach Treffern von Kapitän Bengtsson (2./PP) und Olofsson (8.) früh 2:0 voran. Suomi schießt Växjö per Shorthander auf 1:2 heran (10./SH).

49. Einsatz für Biber

Kurz vor Ende des Mittelabschnitts erzielt Rasmussen den Ausgleichstreffer (39./PP), Olofsson bringt Rögle mit seinem zweiten Treffer wieder in Front (44.). In der Schlussphase haben die Gäste Glück, dass das vermeintliche 3:3 durch Elvenes aberkannt wird (59.).

Biber wird im dritten Verteidigungspaar aufgeboten und steht 6:07 Minuten am Eis. Der ÖEHV-Verteidiger beendet das Spiel mit einem Hit und einer +1. Insgesamt kann der Niederösterreicher auf 49 Einsätze in dieser Saison verweisen, elf davon in den Playoffs.

Im Viertelfinale fast ausgeschieden

Damit spielt Rögle zum dritten Mal in den letzten sechs Jahren um die Meisterschaft, nachdem im Viertelfinale ein 0:3-Serienrückstand gegen Färjestand BK erfolgreich wettgemacht werden konnte.

Die Final-Serien 2021 (1:4 vs. Växjö) und 2024 (1:4 vs. Skelleftea AIK) wurden jeweils verloren. Überhaupt wartet der Klub noch auf den ersten SHL-Titel.

Im Finale wartet wie schon vor zwei Jahren Grunddurchgangssieger Skelleftea AIK. Spiel 1 steigt nächsten Donnerstag, spätestens am 6. Mai steht der neue Meister fest. Danach könnte Biber auch ins Nationalteam einrücken.