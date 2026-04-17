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Heute 19:45 Uhr
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ICE Hockey League heute: HC Pustertal - Graz99ers

Im zweiten Spiel des Finales der win2day ICE Hockey League fordert Pustertal die 99ers. LIVE-Infos:

ICE Hockey League heute: HC Pustertal - Graz99ers Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der HC Pustertal empfängt im zweiten Spiel des Finales die Graz99ers (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Spiel Nummer eins in der Finalserie der win2day ICE Hockey League ging in überzeugender Manier an die 99ers. Die Grazer setzten sich vor eigenem Publikum am Mittwoch deutlich mit 5:1 durch.

In Bruneck wollen die 99ers nun nachlegen und in der Serie bestmöglich auf 2:0 stellen.

LIVE-Ticker:

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