Heute 19:45 Uhr
NEWS
ICE Hockey League heute: HC Pustertal - Graz99ers
Im zweiten Spiel des Finales der win2day ICE Hockey League fordert Pustertal die 99ers. LIVE-Infos:
Der HC Pustertal empfängt im zweiten Spiel des Finales die Graz99ers (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Spiel Nummer eins in der Finalserie der win2day ICE Hockey League ging in überzeugender Manier an die 99ers. Die Grazer setzten sich vor eigenem Publikum am Mittwoch deutlich mit 5:1 durch.
In Bruneck wollen die 99ers nun nachlegen und in der Serie bestmöglich auf 2:0 stellen.