"Muss der Heilung Zeit geben" - Brignone lässt Zukunft offen

Federica Brignone hat im Rahmen eines Medientermins des italienischen Skiteams über ihre Zukunft gesprochen. Dabei hat sie diese weiterhin offen gelassen.

"Ich muss der Heilung Zeit geben, da es meinem Bein nicht gut geht", sagt sie zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand.

Die 35-Jährige ist im April letzten Jahres bei den Landesmeisterschaften schwer zu Sturz gekommen, konnte aber bei den Olympischen Spielen in der Heimat Gold im Riesentorlauf und Super-G holen.

Dennoch ist es keine einfache Situation für sie: "Es ist schlimm und mental schwierig, keine konkreten Pläne zu haben."

Gerade mit der Physiotherapie, die sie in Turin mache, sei es schwierig, Kontinuität in die Arbeit zu bringen.

Brignone vor "harter" Entscheidung

Ihre Zukunft hängt wohl auch von der Platte, die ihr bei der Operation eingesetzt wurde, und den Ärzten ab. Die Platte wurde nämlich bereits vor einem Jahr montiert.

"Es wird sehr hart werden, da bereits ein Jahr vergangen ist und unter diesen Umständen viele Dinge abzuwägen sind, einschließlich der Operation", meint sie.

"Wäre wunderbar, wieder auf die Piste zurückzukehren"

Die Entscheidung, wie es für sie weitergeht, möchte sie dennoch nicht endlos lange hinauszögern.

"Sicher, es wäre wunderbar, wieder auf die Piste zurückzukehren, aber ich kann nicht sagen, dass deshalb alles super läuft. Ich weiß nur, dass ich im Mai eine kurze Pause einlegen werde, dann werden wir sehen, ob ich mit dem eigentlichen Sporttraining beginnen kann – das hängt von den Ärzten ab", gibt sie zu verstehen.

Der Wille ist definitiv noch vorhanden: "Ich strebe immer noch die Möglichkeit an, wieder zu 100 Prozent als Athletin aktiv zu sein, aber zumindest werde ich keine Krücken mehr haben wie im letzten Sommer", ergänzt sie abschließend.