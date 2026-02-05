Eva Pinkelnig: "Habe Rotz und Wasser geheult"

LAOLA1: Es muss bestimmt auch eher schlechtere Tage gegeben haben?

Pinkelnig: Wenn wir still werden, dann hören wir erst mal, wie laut unser Innerstes ist. Und das ist ein Prozess, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil das Innerste war sehr laut, das war sehr verletzt, es hat Rotz und Wasser geheult, es hat geschrien vor Wut, es waren wirklich dunkle Tage - aber ich habe das angenommen, bin auch bewusst durch den Prozess durch, damit es wieder heller wird. Und ich habe auch gewusst, die Sonne, die geht ja nicht für immer unter, sondern die geht wieder auf. Und durch die Nacht, da bin ich nicht allein. Ich weiß, es sind Familie, es sind Freunde da. Ich weiß, Gott hat mich in seiner Hand, ich werden nie tiefer fallen als in seine Hände. Und ich weiß, die Sonne wird wieder aufgehen. Genau so haben wir Tag für Tag gemacht. Es war nicht einfach, auch für dasUmfeld. Ich bin unglaublich dankbar, dass sie das so angenommen haben und da wirklich mit mir durch sind. Und ja, dementsprechend bin ich jetzt, vier Monate später, schon fast teilweise selber überrascht, wie quietschfidel ich schon wieder durchs Leben gehen kann.

LAOLA1: Ich habe gesehen, dass du mit Sarah Zadrazil den Weg nach der Operation beziehungsweise die Reha verbracht hast. Könnt ihr euch gegenseitig vielleicht noch mehr Kraft geben und euch unterstützen?

Pinkelnig: Sarah hat sich leider eine knappe Woche nach mir schwer verletzt und es hat mir unglaublich leid getan für sie. Auch wenn ich selbst gerade in der Situation war, haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und dann eben gesagt, hey, komm, lass uns doch gegenseitig unterstützen. Also die kleinen Erfolge gegenseitig feiern, weil der andere kann es gerade richtig nachvollziehen, wie cool das ist, wenn die Krücken weg sind, wenn man wieder normal duschen kann, wenn die erste Kniebeuge geht. Aber auch die Schwierigkeiten austauschen - weil eine Spitzensportlerin zu sein, das ist ganz eine eigene Welt, das hat eigene Vorteile, aber auch eigene Challenges. Und diese Challenges sind manchmal schwierig für jemanden zu verstehen, der nicht selbest in der Position ist. Da haben wir uns einfach gegenseitig ausgetauscht und auch einen Kaffee getrunken zusammen, haben uns getroffen und waren dann total cool. Ich habe mich richtig gefreut, dass ich sie mitnehmen konnte zur Vierschanzentournee. Sie ist Wintersport-Fan und hat irgendwann gesagt, sie war noch nie beim Skispringen und ich habe gesagt, komm, das wir, ist doch cool.

LAOLA1: Wie schaut denn dein Plan für die nächste Zeit aus?

Pinkelnig: Jetzt ist einmal schon ein großer Block abgeschlossen. Anfang Februar habe ich eine Woche Reha-Urlaub. Da freue ich mich darauf. Ich würde sehr, sehr gerne Ende der Saison ein paar Schwünge Skifahren. Also ganz gemütlich blaue Piste. Natürlich mit dem Skilehrer, nicht einfach auf eigene Faust, sondern mit jemandem, der sich da richtig gut auskennt. Das wäre der Horizont, dass ich einfach ein bisschen Schneekontakt habe. Ich hatte jetzt schon Schneekontakt mit Winterspaziergängen, mit ein bisschen Lenkbobfahren. Und nachher geht es auch einfach mal Richtung schwerere Gewichte im Kraftraum, damit sich das weiterentwickelt. Ich habe mir auch so Zwischenziele gesetzt: Einfach mal Bergtouren wieder gehen, dass das Abwärtsgehen auch funktioniert. Im Sommer kann ich dann hoffentlich wieder von der Schanze springen. Wenn ich jetzt auch die Bewerbe bisschen anschaue, merke ich es schon in den Oberschenkeln, es juckt einfach. Ich würde gerne und das ist ja auch schön, weil das heißt, es bedeutet mir einfach noch etwas. Das schreibe ich mir dann auch fleißig auf, wenn dann wieder mal Tage kommen, in denen es nicht so ist, damit ich einfach weiß, das ändert sich.