Rossis Canucks unterliegen Oilers zu Saisonabschluss deutlich

Marco Rossi muss sich mit den Vancouver Canucks in ihrem letzten NHL-Spiel der Saison mit 1:6 gegen die Edmonton Oilers geschlagen geben.

Das Spiel startet für das Team des Österreichers denkbar schlecht. Bereits in der zweiten Minute müssen die Canucks den ersten Gegentreffer durch Samanski hinnehmen.

Das zweite Tor folgt bereits fünf Minuten später durch Savoie. Die Gäste kommen daraufhin durch Müller immerhin zum 1:2-Anschlusstreffer (13.). Für ihn war es das erste Tor.

Savoie erzielt Hattrick

In Folge ist es wieder das Heimteam, das das Spiel dominiert. Savoie legt seinen zweiten (15.) und dritten Treffer (20.) aus ähnlicher Position, links neben dem Torraum, nach und erhöht auf 4:1. Für ihn ist es der erste Hattrick, diesen erzielt er innerhalb von 13 Minuten.

In der 37. Minute ist es dann Nugent-Hopkins, der im Powerplay den Puck einschiebt und zum 5:1 trifft. Dach lässt sein Team zum 6:1-Endstand (49.) jubeln.

Die Oilers haben sich damit den Heimvorteil für die erste Runde der Stanley-Cup-Playoffs gesichert. Für die Canucks ist die Saison mit einer Bilanz von 25 Siegen zu 49 Niederlagen und acht Unentschieden beendet.

Für die Oilers geht es am 21. April zuhause weiter gegen die Ducks.