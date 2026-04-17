Ohne Marco Rossi und Marco Kasper, dafür mit einem anderen Österreicher, beginnen die Playoffs in der NHL.

David Reinbacher winken nach seinem Debüt in der besten Eishockey-Liga der Welt auch Auftritte in der heißen Saisonphase. Reinbachers Montreal Canadiens treffen im Achtelfinale in einer Neuauflage des Finales von 2021 auf die Tampa Bay Lightning. Spiel eins der "best of seven"-Serie steigt am Sonntag (23.45 Uhr/MESZ) in Florida.

Der 21-jährige Reinbacher bleibt nach seinen ersten zwei Einsätzen vorerst im NHL-Kader, weil Montreals Verteidigung mit Verletzungsproblemen kämpft. Der großgewachsene und spielstarke Reinbacher, 2023 im NHL-Draft an Nummer 5 gewählt, reiht sich in ein hochtalentiertes, schnelles Team ein.

Die Kanadier werden von Experten als "dark horse" (Geheimfavorit) bezeichnet, verfügen aber über vergleichsweise wenig Playoff-Erfahrung.

Faktor Routine

Montreal um Toptorschütze Cole Caufield (51 Tore) und den angeschlagenen Kapitän Nick Suzuki (101 Punkte) hat den Grunddurchgang auf Platz vier der Eastern Conference abgeschlossen - punktegleich mit den Lightning.

Der Champion von 2021 und 2020 wiederum vereint Routine für sich. Goalie Andrei Vasilevskij, Topscorer Nikita Kucherow, Verteidiger Victor Hedman haben bereits alles erlebt. Im Schnitt ist das Team aus Florida fast vier Jahre älter als die "Habs".

"Das ist eine erfahrene Mannschaft, die in den letzten Jahren Maßstäbe gesetzt hat. Die sind gut. Wir sind auch gut", sagte Montreal-Trainer Martin St. Louis. "Ich erwarte, dass wir unser bestes Eishockey spielen."

Wenn es nach Saisonvergleich geht, Montreal Favorit

Im direkten Saisonvergleich hat Montreal, die erfolgreichste Franchise der NHL-Historie (24 Titel), die Nase vorne. Gleichsam warten die Kanadier seit 1993 auf den Titel. Im Vorjahr scheiterte Montreal in der ersten Playoff-Runde an Washington (1:4).

Alle Serien jeder Runde werden im "best of seven"-Format ausgespielt, die Titelentscheidung fällt erst im Juni. Als Topfavoriten führen die Buchmacher die Colorado Avalanche, die als bestes Team des Grunddurchgangs mit ihren Superstars Nathan Mackinnon und Cale Makar das Maß aller Dinge waren.

Die Dallas Stars und Carolina Hurricanes werden ebenfalls hoch gehandelt. Die Edmonton Oilers und Vegas Knights wiederum scheinen ihre Karten noch nicht ausgespielt zu haben. Oilers-Star Leon Draisaitl ist nach einmonatiger Verletzungspause zuletzt wieder ins Training eingestiegen.

WM statt NHL für Rossi und Kasper?

Die Florida Panthers, Titelträger 2025, verpassten die im "best of seven"-Format ausgetragenen Playoffs der besten 16 Teams.

Auch für die zwei angestammten Österreicher Kasper (Detroit Red Wings) und Rossi (Vancouver Canucks) ist die NHL-Saison bereits zu Ende. Rossi wechselte während der Saison vom nunmehrigen Playoff-Teilnehmer Minnesota zum Ligaschlusslicht. Kaspers Red Wings lagen vor einem Einbruch zwischenzeitlich klar auf Play-off-Kurs.

Beide könnten nun das österreichische Nationalteam für die WM in der Schweiz ab 16. Mai verstärken. Fehlen wird da neben Reinbacher fix auch Vinzenz Rohrer, der nach dem Play-off-Aus von Zürich ins Montreal-Farmteam Laval Rocket in die AHL beordert worden ist.

NHL - Playoffs, Achtelfinale:

Eastern Conference: Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens (Reinbacher), Carolina Hurricanes - Ottawa Senators, Buffalo Sabres - Boston Bruins, Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers

Western Conference: Colorado Avalanche - Los Angeles Kings, Dallas Stars - Minnesota Wild, Vegas Golden Knights - Utah Mammoth, Edmonton Oilers - Anaheim Ducks.