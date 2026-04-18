Trotz Einigung: Deshalb wird Horngacher von den Polen hingehalten

Die Suche nach einem neuen Skisprung-Cheftrainer Polens schien eigentlich so gut wie abgeschlossen - eigentlich.

Bereits beim Weltcup-Finale in Planica habe Polen-Verbandsboss Adam Malysz durchsickern lassen, dass man Stefan Horngacher als neuen Trainer präsentieren werde. Nun liegen die Gespräche mit dem langjährigen DSV-Cheftrainer aber plötzlich auf Eis.

"Die Situation hat sich so entwickelt, dass wir in den letzten Wochen intensive Gespräche geführt haben. Ich habe einen neuen Plan, eine neue Vision erarbeitet, und wir haben eine Einigung mit der Schlüsselfigur dieses Projekts erzielt", erklärt Malysz in einer Pressemitteilung des Verbands.

"Er ist bereit, mitzuarbeiten, unsere Visionen stimmen überein. Doch im Sport wie im Leben gibt es gewisse Verfahren, die ich nicht umgehen kann", so Malysz.

Malysz darf vor Neuwahlen keine Nägel mit Köpfen machen

Tatsächlich ist aber nicht Horngacher der Grund, sondern Malysz selbst. Da nämlich in Kürze Neuwahlen für die Verbandsführung anstehen, sträube sich Polens Verband aktuell dagegen, Mehrjahresverträge zu überreichen. Horngachers Verpflichtung wäre aktuell zu "tiefgreifend" und "strategisch".

Die Wahl über den neuen Cheftrainer soll stattdessen der neuen Verbandsführung überlassen werden.

"Aus formaler Sicht respektiere ich diese Haltung, auch wenn ich zugebe, dass ich als Sportler lieber jetzt handeln würde, denn im Skispringen kann sich jede Woche Verzögerung im Winter bemerkbar machen", so Malysz.

Horngacher arbeitete bereits erfolgreich in Polen

Horngacher war bereits zwischen 2016 und 2019 Cheftrainer Polens Skisprung-Männer.

Während der ersten Amtszeit des Tirolers wurde Kamil Stoch Gesamtweltcupsieger, Olympiasieger und gewann zwei Mal die Vierschanzentournee, Dawid Kubacki wurde Weltmeister und auch Polens Team gewann 2017 erstmals überhaupt WM-Team-Gold im Skispringen.