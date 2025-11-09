Andreas Widhölzl geht in seine sechste Saison als Cheftrainer des ÖSV-Skisprungteams der Männer.

Insbesondere die vergangenen zwei Jahre waren höchst erfolgreich, stellte man doch mit Stefan Kraft und Daniel Tschofenig jeweils den Gesamtweltcupsieger. Zudem gewann Österreich während Widhölzls Amtszeit vier Mal die Nationenwertung.

Auch in der bevorstehenden Weltcup-Saison, die am 21. November in Lillehammer startet, zählen Österreichs Springer wieder zu den großen Favoriten. Auch dank der Arbeit des Cheftrainers, dessen Vertrag beim ÖSV nach Saisonende ausläuft. Wie es danach weitergeht?

"Ich will weitermachen, solange..."

Widhölzl fühle sich in seiner Rolle nach wie vor wohl: "Wenn die Saison in Planica zu Ende geht, denkt man sich schon: Das wird immer mühsamer. Aber müde? Nein", erklärt er der "Tiroler Tageszeitung".

"Mein Vertrag läuft heuer aus und ich will weitermachen, solange es mir Spaß macht, solange die Athleten zufrieden sind, die Betreuer. Und so lange meine Frau Kathrin hinter mir steht", hält er fest.

Es ist also nicht davon auszugehen, dass er es seinem ehemaligen Springer-Kollegen und Noch-Deutschland-Cheftrainer Stefan Horngacher nachmacht und sich nach dieser Saison verabschiedet.

Der Tiroler fixierte seinen Abschied aus Deutschland bereits >>>