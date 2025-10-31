"Falsch gebaut" - Stefan Kraft kritisiert neue Schanzen

Viel Kritik gibt es an der neuen Olympia-Schanze in Predazzo. Besonders die Bauweise der 41 Millionen Euro teuren Anlage steht im Mittelpunkt der Diskussionen. Drei Kreuzbandrisse bei den Frauen sorgten für Aufsehen.

Stefan Kraft sagt gegenüber der "Tiroler Tageszeitung": "Da ist alles zusammengekommen. Viel Rückenwind, milde Temperaturen – alles, was das Skispringen nicht lustig macht."

Er kritisiert dabei grundsätzlich den Trend beim Schanzenbau. Nicht unbedingt wegen der Gefahren, sondern wegen der fehlenden Individualität: "Fast alle neuen Schanzen werden meiner Meinung nach falsch gebaut. Die alten Schanzen sind viel cooler zu springen. Bei der Vierschanzen-Tournee sind alle vier unterschiedlich. Da muss man mit allem zurechtkommen, das zeichnet die Sieger dabei auch aus."