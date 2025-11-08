Lindvik attackiert Tschofenig: "Bevor du den Mund aufmachst!"

Am 21. November geht in Lillehammer der erste Bewerb der neuen Skisprung-Weltcupsaison über die Bühne.

Mit von der Partie werden dort auch wieder die norwegischen Topspringer Marius Lindvik und Johann Andre Forfang sein. Die beiden standen beim Anzug-Skandal bei der Nordischen Ski-WM 2025 im Mittelpunkt, wurden für den Rest der Saison gesperrt und traten seither nicht mehr im Weltcup auf.

Dass nach wie vor nicht alle Athleten gut auf den Betrug der Norweger zu sprechen sind, bewies unter anderem ein Interview von Daniel Tschofenig Ende September in der "Tiroler Tageszeitung".

Tschofenig sicher: "Sie haben es gewusst!"

Damals erklärte der amtierende Skisprung-Gesamtweltcupsieger: "Wir haben uns schon oft gedacht, warum es da bei denen ein bisschen komisch ausschaut." Zudem finde er, "dieses taktische Bescheißen unter aller Sau".

Dass sich die norwegischen Springer seither als Unschuldslämmer hinstellten und von nichts gewusst haben sollen, wollte er ihnen nicht abkaufen: "Die Norweger versuchen es runterzuspielen, aber sie haben es gewusst. Da sind wir uns alle sehr einig und das finde ich einfach nicht korrekt."

"Sie haben den ganzen Skisprung-Sport in Verruf gebracht und stellen sich hin als wären sie die Opfer von dem Ganzen. Dabei ist es der ganze Skisprung-Sport", so Tschofenig.

Lindvik schießt zurück: "Du solltest erst selbst sauber sein, bevor..."

Rund einen Monat später gibt es die Antwort aus dem Lager der Norweger. Im Gespräch mit der norwegischen Zeitung "Dagbladet" schießt Marius Lindvik zurück.

"Diejenigen, die jetzt am lautesten schreien, sind meiner Meinung nach diejenigen, die selbst am schlimmsten waren. Du solltest erst selbst sauber sein, bevor du so laut den Mund aufmachst", wird Lindvik laut und bezieht sich damit auch auf Berichte des Senders "TV2", wonach auch Athleten aus Österreich und Deutschland es nicht so ernst mit den Regeln nehmen sollen.

Etwas gelassener reagiert Johann Andre Forfang auf die Aussagen von Tschofenig: "Ich verstehe ihn gut. Ich hätte wahrscheinlich dasselbe getan." Fügt aber auch an: "Ich wäre sehr überrascht, wenn er diesen Ton mir gegenüber anschlagen würde."

Auswirkungen auf die neue Weltcup-Saison

Forfang und Lindvik wurden bei der Nordischen Ski-WM 2025 gemeinsam Weltmeister im Mixed-Bewerb und holten Bronze im Teambewerb, zudem gewann Lindvik Gold auf der Normalschanze. Diese Medaillen dürfen sie behalten.

Der Anzug-Skandal hatte dennoch weitreichende Folgen, auch für die bevorstehende Weltcup-Saison.

Neben der Einführung des Karten-Systems setzt die FIS auf modernisierte Messungen bei der Kontrolle und neue Vorgaben bei den Anzügen >>>