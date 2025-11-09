FAC Wien FAC Wien FAC Young Violets Wien Young Violets Wien FAK
Endstand
2:1
2:0 , 0:1
  • Evan Eghosa Aisowieren
  • Flavio
  • Philipp Hosiner
NEWS

FAC besiegt dezimierte Young Violets

Die Floridsdorfer spielen ihre aktuell gute Form auch im "Kleinen Wiener Derby" aus. Und trotzdem war es eng.

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FAC entscheidet das kleine Wiener Derby gegen die Young Violets im ADMIRAL Topspiel der 13. Runde der ADMIRAL 2. Liga mit 2:1 für sich.

Die Floridsdorfer sichern sich durch zwei frühe Treffer von Evan Eghosa Aisowieren (11.) und Flavio (15.) den vierten Sieg aus den vergangenen sechs Partien.

Der aufgerückte Innenverteidiger Marco Untergrabner leistet die Vorlage von der rechten Seite, in der Mitte lauert Aisowieren, der den Ball nicht einmal voll treffen muss, um das 1:0 zu erzielen. Kurz darauf flankt Lan Piskule zur Mitte, dort kommt Flavio an die Kugel, der den Ball aus kurzer Diastanz über die Linie bugsiert - 2:0.

Nisandzic sieht Gelb-Rot

Keine fünf Minuten später folgt die nächste Hiobsbotschaft für die Gäste. Dominik Nisandzic sieht seine zweite Gelbe Karte und muss frühzeitig unter die Dusche. Ein hohes Bein gegen Niklas Schneider wird geahndet.

Früh in der zweiten Hälfte kommen die Young Violets, etwas aus dem Nichts zum Anschlusstreffer: Mirnes Becirovic foult Philipp Maybach, keine Diskussion über den fälligen Strafstoß. Routinier Philipp Hosiner verwandelt sicher in die Mitte (50.).

Von den Floridsdorfern kommt in den zweiten 45 Minuten relativ wenig, man scheint die Führung eher verwalten zu wollen. Eine Chance von Lukas Gabbichler per Kopf gibt es noch für die Floridsdorfer.

Die Floridsdorfer liegen damit auf Tabellenrang fünf. Die Young Violets kassieren die vierte Niederlage aus den vergangenen sechs Ligaspielen.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

VIDEO-Highlights:

Kommentare

