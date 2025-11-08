Olympia-Pause! Nicht jede Liga nimmt sich richtig Zeit dafür

Kurze Pausen
Ligue Magnus (Frankreich)
6.2./19.2.
Der Nachrücker für die ausgeschlossenen Russen leistet sich in der heimischen Liga eine Unterbrechung von 12 Tagen, rechnet dabei offenbar mit dem Ausscheiden nach der Quali-Runde.
SHL (Schweden)
10.2./19.2.
Am 10. 2. steht nur ein Spiel in der SHL an, die Ligapause beträgt acht Tage. Die Tre Kronor werden aber ohnehin fast ausschließlich auf Spieler aus Übersee zurückgreifen.
Metal Ligen (Dänemark)
10.2./20.2.
Im Gegensatz zu den anderen skandinavischen Ländern wird Dänemark doch auf einige Spieler aus der eigenen Liga zurückgreifen. Diese müssen dann schon früher vor den Teams freigestellt werden als nach dem letzten Spieltag, der erst einen Tag vor Turnierauftakt stattfindet.
Optibel hokeja liga (Lettland) 1.
1.2./10.2.
An diesen beiden Tagen findet nur jeweils ein Spiel statt, die reine Pause würde neun Tage dauern und vor dem Turnierstart enden. Grund dafür: Lettland wird mit einem reinen Legionärsteam antreten. Die Ausnahme: Kapitän Kaspars Daugavins, der zwar für Mogro in seiner Heimat antritt, aber sowieso alle Rechte genießt. Er kam auch letzte Saison aus dem Ruhestand nur für die WM zurück.
Extraliga (Slowakei)
7.2./13.2.
Das slowakische Nationalteam wird sich aus Spielern aus Übersee und Europa (vor allem Tschechien) zusammensetzen. Die heimische Liga spielt daher parallel zu Olympia und gönnt sich nur eine kurze Pause von fünf Tagen.
Keine Pause
Liiga (Finnland)
Die Liiga, die sich mit 60 Spielen pro Team das dichteste Programm der europäischen Ligen gönnt, nimmt schon seit langem keine Rücksicht mehr auf Nationalteamdaten. Selbst bei den Turnieren während der Saison spielt sie durch. Umso mehr bei Olympia, wo das Nationalteam wohl vor allem auf Spieler aus Übersee, der Schweiz und Schweden zurückgreifen wird.
Die Rolle der ICE
1.2./14.2.
Mit Gastgeber Italien stellt die ICE ein Teilnehmerland und nimmt auf dieses auch insofern Rücksicht, dass die Spieler von Bozen und Pustertal sich zehn Tage auf das Turnier vorbereiten können. Auch die Nationalspieler der anderen Länder können rechtzeitig zu ihren Teams abreisen.
Gegen Ende hin könnte es aber haarig werden: Sollte Italien etwa sein Viertelfinalspiel am 17. 2. gewinnen, müssten die Spiele von Bozen und Pustertal am 20. 2. verschoben werden und dafür gibt es kaum einen Puffer.
Auf den KAC und seine dänischen Nationalspieler (Sebastian Dahm, Jespen Jensen Aabo und Mathias From) würde die Liga in einem ähnlichen Fall wohl keine Rücksicht nehmen. Die Graz99ers müssen auf jeden Fall zumindest einmal ohne Andreas Koch – wenn er denn den Cut schafft – auskommen: Die Murstädter willigten ein, während der eigentlich länger geplanten Pause anzutreten, spielen am 15. Februar in Budapest.