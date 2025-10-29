NEWS

Skisprung-Trainer Horngacher kündigt Rücktritt an

Stefan Horngacher lässt vor dem Saisonstart aufhorchen. Der Österreicher kündigt seinen Abschied als DSV-Skisprung-Cheftrainer an.

Nach der kommenden Olympia-Saison ist die Zeit von Stefan Horngacher als Bundestrainer beim deutschen Skisprungverband vorbei.

Das kündigt der Österreicher im Rahmen des DSV-Einkleidungstermins an. Der 56-jährige Tiroler leitet das deutsche Skisprung-Team seit 2019.

"Für mich schließt sich ein Kreis"

"Für mich schließt sich ein Kreis. Für mich hat es in meiner ersten Saison in Predazzo bei der WM 1991 begonnen und nun schließt sich der Kreis mit den Olympischen Winterspielen dort. Nach dieser Saison ist es für mich zumindest als deutscher Bundestrainer genug", so der Tiroler.

Unter Horngacher gewannen die Deutschen 2021 Team-Gold bei der WM in Oberstdorf. Zudem holte Karl Geiger bei der Skiflug-WM 2020 Gold.

