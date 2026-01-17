NEWS

ÖSV-Springerinnen bei nächster Prevc-Machtdemonstration zurück

Lisa Eder landet als beste Österreicherin auf Rang neun. Durchgang zwei wird aufgrund der Wetterbedingungen abgesagt.

ÖSV-Springerinnen bei nächster Prevc-Machtdemonstration zurück Foto: © GEPA
Skispringerin Lisa Eder hat auch im zweiten Weltcup auf der Großschanze in Zhangjiakou (China) Platz neun belegt.

Die Entscheidung fällt in einem Durchgang, es siegt wie am Vortag Saisondominatorin Nika Prevc aus Slowenien mit einem Sprung auf 134,5 Meter bzw. 113,6 Punkten.

Zweite wird Anna Odine Ström aus Norwegen (127 m/97,5 Pkt.), Dritte die Japanerin Nozomi Maruyama (125,5/94,7). Eder kam auf 118,5/84,2, Julia Mühlbacher als 25. auf 108,5/51,9.

Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

#10 - Chiara Kreuzer (Österreich) - 8 Weltcupsiege
#9 - Yuki Ito (Japan) - 9 Weltcupsiege

