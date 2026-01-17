Hörl und Embacher fallen in Sapporo vom Podest

In Japan können die ÖSV-Adler im ersten Durchgang an die guten Leistungen aus Zakopane anschließen, im Finale fallen sie jedoch etwas zurück. Domen Prevc ist in einer anderen Liga unterwegs.

Jan Hörl geht mit der Halbzeit-Führung in den zweiten Durchgang. Im Finale tut er sich jedoch schwer und kommt lediglich auf 127 Meter. Damit rutscht er auf Rang vier zurück.

"Gemischte Gefühle", ließ der Tournee-Zweite Hörl wissen. "Wesentlich ist, dass ich geduldig bleibe zum Tisch hin. Es ist aber alles da und es gibt noch eine Chance, dann greifen wir wieder an."

Der Tournee-Sieger Domen Prevc, der im ersten Durchgang nicht überzeugen konnte, setzt im Finale einen Sprung auf 141 Meter in den Schnee. Damit kann niemand mithalten. Er gewinnt 22,1 Punkte vor dem Japaner Naoki Nakamura und dessen Teamkollegen Ren Nikaido.

Auch Embacher fällt zurück

Stephan Embacher liegt nach dem ersten Sprung auf Rang drei, kann dann jedoch nicht mehr nachlegen.

Er wird von drei Springern überholt und wird schlussendlich Sechster. "Der zweite Sprung war ein bisschen knapp im Timing", wusste der Tournee-Dritte.

Fettner war mit sich zu 50 Prozent zufrieden. "Es wäre sehr viel drinnen gewesen, außer der Sieg. Für das war Domen definitiv zu stark." Der Dritte aus Zakopane belegt mit zwei souveränen Sprüngen Rang Sieben.

Tschofenig und Kraft wieder im Weltcup dabei

Daniel Tschofenig hat nach seinem Tagessieg beim Tournee-Finale in Bischofshofen den Weltcup in Zakopane ausgelassen. In Sapporo ist er nach dem ersten Durchgang 14., kann sich im zweiten Sprung aber deutlich steigern und belegt Rang acht.

Auch Kraft ist wieder im Weltcup-Kader. Nach einem guten ersten Sprung fällt er im Finale zurück und wird hinter seinem Teamkollegen Neunter. Auf Rang zwölf liegt Jonas Schuster.

Maximilian Ortner hat im ersten Durchgang etwas zu kämpfen. Von Rang 23 aus startet er jedoch einen Angriff nach vorne und kann sich deutlich steigern. Er schließt den Bewerb als 18. ab.

Bei dem Wettkampf, wo seit langem wieder zwei Japaner am Podest stehen, schaffen somit fünf ÖSV-Adler den Sprung in die Top-9.

Das Ergebnis des ersten Springens in Sapporo: