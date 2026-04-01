Medienberichte: Pioneers Vorarlberg wohl vor dem Aus

Die Pioneers Vorarlberg dürften vor ihrem Aus stehen.

Darüber berichten die "Vorarlberger Nachrichten" und die "Kronen Zeitung" übereinstimmend. Wie am gestrigen Dienstag bekannt wurde, zieht sich der bisherige Präsident und Mäzen Pit Gleim vom Klub aus der win2day ICE Hockey League zurück (mehr dazu>>>).

Begründet wurde dieser Schritt damit, dass sich die sportlichen Rahmenbedingungen sowie die wirtschaftlichen Voraussetzungen in den letzten vier Jahren kontinuierlich schwieriger gestaltet hätten.

"Pit Gleim hält sein persönliches und finanzielles Engagement für nicht mehr sinnvoll und wird für einen ordentlichen Abschluss seiner Ära sorgen", heißt es auf der Website der Pioneers.

Kolportierte Auflösungserscheinungen

Beim Rückzug Gleims dürfte es aber nicht bleiben. Laut der "Krone" sollen neben Pit Gleim auch Geschäftsführer Christian Gross und Sportdirektor Michael Lampert ihre Rücktritte angekündigt haben.

Sowohl die "VN" als auch die "Krone" schreiben zudem davon, dass Spielern nahegelegt worden sei, sich neue Klubs zu suchen.