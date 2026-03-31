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ÖSV-Adler haben sich verlobt!

Der kürzlich zurückgetretene Manuel Fettner hat um die Hand seiner langjährigen Partnerin Lisa Eder angehalten.

ÖSV-Adler haben sich verlobt! Foto: © Instagram Manuel Fettner
Textquelle: © LAOLA1
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Erfreuliche Nachrichten aus dem ÖSV-Skisprung-Lager: Der gerade erst zurückgetretene Manuel Fettner und ÖSV-Skispringerin Lisa Eder haben sich verlobt.

Spekulationen um eine heimliche Verlobung der beiden gab es bereits seit mehreren Tagen. Nun bestätigt Manuels Bruder und ÖSV-Pressesprecher Daniel Fettner die Gerüchte gegenüber der "Tiroler Tageszeitung": "Ja, es stimmt."

Der 40-jährige Manuel Fettner beendete vergangenes Wochenende mit einem starken neunten Platz beim Skifliegen in Planica seine aktive Karriere.

Die um 16 Jahre jüngere Eder absolvierte hingegen zuletzt die beste Saison ihrer bisherigen Laufbahn, gewann in Zao und Hinzenbach ihre ersten beiden Weltcup-Springen.

Die einzigartige Karriere des Manuel Fettner

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