Nach 25 Jahren ist Schluss! Manuel Fettner sagt "Danke"

Am 4. Jänner 2001 stand er im Alter von 15 Jahren erstmals im Weltcup am Start, am 29. März 2026 mit 40 Jahren ein letztes Mal!

Beim Skifliegen in Planica verabschiedete sich Manuel Fettner standesgemäß mit einem Flug auf 230 Meter und einem starken neunten Rang (zum Bericht >>>).

Großer Auflauf im Ziel

Nach seinem finalen Karrieresprung wurde der Routinier im Ziel von Freundin Lisa Eder, seinen Teamkollegen und vielen weiteren Wegbegleitern empfangen.

"Sehr viel Freude, wenn man unten ankommt und Familie und Freunde da sind. War richtig cool. Zum Glück war der Sprung auch passend, ich musste mich gar nicht ärgern beim Ausfahren", so ein glücklicher Fettner beim "ORF".

Es ist das perfekte Ende einer Karriere, die zwar keinen Weltcup-Sieg, dafür aber Olympia- und WM-Gold mit sich brachte. Einen speziellen Moment möchte der gebürtige Wiener aber nicht rauspicken: "Mir wird viel im Gedächtnis bleiben. Es waren viele coole Momente dabei."

Die einzigartige Karriere des Manuel Fettner >>>

Manuel Fettner bedankt sich

Zum Abschluss heißt es nochmal "Danke" sagen: "Ich möchte mich bei all meinen Sponsoren bedanken. Bei meiner Freundin, meiner Familie und meinen Freunden. Viele sind immer wieder zu kurz gekommen, was aber normal ist, wenn man so einen Sport betreibt. Aber auch bei mir will ich mich bedanken, dass ich so lange drangeblieben bin und hartnäckig war."

Anerkennende Worte gibt es auch von seinen Teamkollegen. "Er hat viel für Österreich und das Skispringen getan. Es ist schon schade, ich habe die zwei Jahre sehr genossen mit ihm", so Senkrechtstarter Stephan Embacher.

Kraft übernimmt ab sofort

Die Rolle des Teamältesten bekommt nun der 32-jährige Stefan Kraft, der sich mit der Rolle noch nicht ganz anfreunden kann.

"Ich fühl mich noch nicht so alt, die Jungen haben, glaube ich, noch eine Gaude mit mir. Ich bin doch noch jung geblieben. Aber ich nehme die Rolle sehr gerne an", so der Sechste von Planica.