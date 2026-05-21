Nach schwerem Radunfall: Ex-Skispringer vor "langer" Reha

Nach dem schweren Fahrradsturz von Robert Kranjec gibt es nun ein Update zu seiner Verletzung.

Ex-Skispringer nach Fahrradsturz schwer verletzt >>>

Wie slowenische Medien berichten, sei der ehemalige Springer aktuell auf den Rollstuhl angewiesen, da er seine Beine nicht bewegen könne, er fühle jedoch seinen Unterkörper.

Laut einem Bericht wurde eine Verletzung der Wirbelsäule operiert. Dennoch sollen die behandelnden Ärzte vorsichtig positiv gestimmt sein, dass der Slowene in Zukunft wieder ohne Hilfsmittel unterwegs sein kann.

Sturz unter Alkoholeinfluss

Kranjec stürzte vor einigen Wochen schwer mit dem Fahrrad, er soll alkoholisiert gewesen sein.

Der slowenische Skiverband spricht in einem Statement von einer "langen und fordernden" Reha, die der Skispringer nun benötigt.