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Eigenbauspieler verlängert bei den Capitals

Der 24-Jährige verlängert seinen Vertrag in Wien um gleich zwei Jahre.

Eigenbauspieler verlängert bei den Capitals Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sebastian Wraneschitz bleibt den Vienna Capitals erhalten!

Wie am Donnerstag bekannt wird, verlängert der Goalie seinen Vertrag in Wien um zwei Jahre.

Mit einer Fangquote von 92,36 Prozent in 18 absolvierten Spielen zeigte der Wiener in der abgelaufenen Spielzeit starke Leistungen.

Wraneschitz entstammt der Jugend der Caps.

"Will den Zuschauern zeigen, was wir können"

"Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre bei den Vienna Capitals und speziell auf die neue Saison. Für mich ist es wichtig, nicht nur an meine Leistungen der Vorsaison anzuknüpfen, sondern weiterzuarbeiten und darauf aufzubauen", so Wraneschitz.

Weiter: "Ich will den Zuschauern zeigen, was wir können. Wir wollen als Mannschaft unbedingt zumindest den Viertelfinaleinzug schaffen. Mein persönliches Ziel ist es, den nächsten Schritt zu machen und der Mannschaft zu helfen."

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