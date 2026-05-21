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Vienna Capitals verlieren ihren besten Torschützen

Erst im vergangenen Sommer stieß der Kanadier zu den Wienern. Nun kehrt er nach Schweden zurück.

Vienna Capitals verlieren ihren besten Torschützen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Carter Souch verlässt die Vienna Capitals nach einem Jahr.

Den 24-Jährigen zieht es zurück zum schwedischen Zweitligisten Södertälje SK, den er im vergangenen Sommer in Richtung Wien verlassen hat.

In 51 Saisonspielen erzielte der Kanadier 21 Tore sowie 21 Assists für die Capitals. Damit war er mit Abstand bester Torschütze der Wiener in der abgelaufenen Saison, dazu hinter Linden Vey (12 Tore, 34 Assists) der zweitbeste Punktescorer.

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