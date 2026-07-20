Danke, Leo!

Ich bin seit gut zwanzig Jahren Fußball-Fan und Lionel Messi war immer dabei.

Als kleines Kind habe ich noch nicht viel von Fußball verstanden, daher wusste ich damals auch nicht, was guter Fußball ist oder wer gute Fußballer sind.

Mit zunehmendem Alter wurde mein Verständnis vom Fußball größer und relativ schnell wurde mir klar, was dieser kleine Argentinier auf dem Platz macht, ist einzigartig.