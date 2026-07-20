Danke, Leo!

Immer dabei
Ich bin seit gut zwanzig Jahren Fußball-Fan und Lionel Messi war immer dabei.
Als kleines Kind habe ich noch nicht viel von Fußball verstanden, daher wusste ich damals auch nicht, was guter Fußball ist oder wer gute Fußballer sind.
Mit zunehmendem Alter wurde mein Verständnis vom Fußball größer und relativ schnell wurde mir klar, was dieser kleine Argentinier auf dem Platz macht, ist einzigartig.
Messi oder Ronaldo?
In meiner Schulzeit war dann die Frage allgegenwärtig, die die ganze Welt im Griff hatte: Messi oder Ronaldo?
Ich diskutierte die Frage gerne, aber nicht, weil sie für mich offen war, sondern weil ich es nicht verstehen konnte.
Jeder der Messi-Fan ist, weiß, bei Messi geht es nicht um Zahlen, Statistiken oder Rekorde - es geht darum, Messi zu sehen, sich von seiner Magie in den Bann reißen zu lassen. Und wenn man diese Magie gesehen hat, dann konnte die Antwort immer nur Messi lauten.
Bilbao, El Clasico, Liverpool
Unzählige Stunden habe ich mit dem Ansehen von Highlight-Videos verbracht. Auch wenn ich die Szenen dutzende Male zuvor schon gesehen habe, bin ich immer wieder kopfschüttelnd dagesessen und dachte, das ist nicht menschenmöglich.
Das Solo-Tor gegen Bilbao im Copa-del-Rey-Finale, der Last-Minute-Siegtreffer im El Clasico 2017 oder der Freistoß im Champions-League-Halbfinale 2019 gegen Liverpool sind Highlights, die ich hunderte Male gesehen habe.
Im Argentinien-Shirt gab es lange Zeit nur wenig zu bestaunen, immer folgte Enttäuschung auf Enttäuschung. Aber Lionel Messi war eben Lionel Messi und er wäre nicht der größte aller Zeiten, wenn er es nicht auch für die "Albiceleste" gezeigt hätte.
Der beste Zeitpunkt fürs Karriereende
Nach dem WM-Titel 2022 dachte ich, dass es keinen besseren Zeitpunkt für ein Karriereende geben könnte, aber Argentiniens Nummer zehn ist eben auch ein Getriebener.
So war er eben auch bei dieser WM nochmal dabei und zeigte vermutlich seine beste Turnierleistung seiner gesamten Karriere.
Der Grund für die Liebe
Vor dem Turnier hatten viele den 39-Jährigen, der seit drei Jahren in den USA spielt, bereits abgeschrieben. Messi ist aber Messi und daher hätte es eigentlich niemanden verwundern dürfen, dass er auch als fast 40-Jähriger immer noch der Beste ist.
Schlussendlich ist er zwar nicht Weltmeister geworden, aber er hat uns in acht Spielen nochmal diese Magie geschenkt, die vor ihm keiner konnte und auch lange nach ihm keiner mehr können wird.
Für meine Generation war Messi mehr als der beste Fußballer der Welt. Er war der Grund, warum wir uns in diesen Sport verliebt haben.
Danke, Leo!
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