In Kitzbühel kommt es am Montag in der ersten Runde der Generali Open 2026 zu einem österreichischen Zweikampf um den Aufstieg in die zweite Runde!

Joel Schwärzler trifft in der dritten Partie des Tages auf dem Centre Court auf Jurij Rodionov (ab ca. 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Schwärzler (ATP-185.) steht dank einer Wildcard im Hauptfeld der Generali Open, Rodionov (ATP-145.) kämpfte sich hingegen erfolgreich durch die Qualifikation.

Das letzte Duell der beiden Österreicher fand 2025 in Bonn statt. Dieses Duell ging in drei Sätzen an den rund sieben Jahre älteren Rodionov.

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