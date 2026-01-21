Endlich! Lisa Eder springt in Zao zu erstem Weltcupsieg
Nachdem die 24-Jährige ihren Premierenerfolg zuletzt oft nur knapp verfehlt hat, darf sie nun in Zao erstmals ganz oben stehen.
Der Bann ist gebrochen! Lisa Eder springt in Zao zu ihrem ersten Sieg im Frauen-Weltcup.
Dabei verdrängt sie Saison-Dominatorin Nika Prevc aus Slowenien um 1,4 Punkte auf den zweiten Platz. Dritte wird die Kanadierin Abigail Strate (-5,6). Julia Mühlbacher wird 19.
Die 24-jährige Eder liegt bereits zur Halbzeit in Führung - 3,4 Punkte beträgt der Vorsprung auf Prevc. Im Finale wird die Geschichte nochmal knapper - Prevc springt auf 101 Meter -, am Ende rettet die Österreicherin aber 1,4 Zähler ins Ziel und darf erstmals am obersten Treppchen des Podests stehen.
Damit ist sie neben Daniela Iraschko-Stolz, Eva Pinkelnig, Chiara Kreuzer, Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger erst die sechste Österreicherin, die ein Weltcup-Springen für sich entscheiden kann.