Endlich! Lisa Eder springt in Zao zu erstem Weltcupsieg

Der Bann ist gebrochen! Lisa Eder springt in Zao zu ihrem ersten Sieg im Frauen-Weltcup.

Dabei verdrängt sie Saison-Dominatorin Nika Prevc aus Slowenien um 1,4 Punkte auf den zweiten Platz. Dritte wird die Kanadierin Abigail Strate (-5,6). Julia Mühlbacher wird 19.

Die 24-jährige Eder liegt bereits zur Halbzeit in Führung - 3,4 Punkte beträgt der Vorsprung auf Prevc. Im Finale wird die Geschichte nochmal knapper - Prevc springt auf 101 Meter -, am Ende rettet die Österreicherin aber 1,4 Zähler ins Ziel und darf erstmals am obersten Treppchen des Podests stehen.

Damit ist sie neben Daniela Iraschko-Stolz, Eva Pinkelnig, Chiara Kreuzer, Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger erst die sechste Österreicherin, die ein Weltcup-Springen für sich entscheiden kann.