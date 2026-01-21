NEWS

Endlich! Lisa Eder springt in Zao zu erstem Weltcupsieg

Nachdem die 24-Jährige ihren Premierenerfolg zuletzt oft nur knapp verfehlt hat, darf sie nun in Zao erstmals ganz oben stehen.

Endlich! Lisa Eder springt in Zao zu erstem Weltcupsieg Foto: © GEPA
Der Bann ist gebrochen! Lisa Eder springt in Zao zu ihrem ersten Sieg im Frauen-Weltcup.

Dabei verdrängt sie Saison-Dominatorin Nika Prevc aus Slowenien um 1,4 Punkte auf den zweiten Platz. Dritte wird die Kanadierin Abigail Strate (-5,6). Julia Mühlbacher wird 19.

Die 24-jährige Eder liegt bereits zur Halbzeit in Führung - 3,4 Punkte beträgt der Vorsprung auf Prevc. Im Finale wird die Geschichte nochmal knapper - Prevc springt auf 101 Meter -, am Ende rettet die Österreicherin aber 1,4 Zähler ins Ziel und darf erstmals am obersten Treppchen des Podests stehen.

Damit ist sie neben Daniela Iraschko-Stolz, Eva Pinkelnig, Chiara Kreuzer, Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger erst die sechste Österreicherin, die ein Weltcup-Springen für sich entscheiden kann.

Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

#10 - Chiara Kreuzer (Österreich) - 8 Weltcupsiege
#9 - Yuki Ito (Japan) - 9 Weltcupsiege

