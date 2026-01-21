Ergebnis des 2. Kitzbühel-Trainings auf der Streif

Kitzbühel 2026 - Bilder des 2. Trainings
Die Top 10 werden von Italien dominiert: Neben Franzoni fuhren auch die Routiniers Christof Innerhofer (4.), Mattia Casse (6.) und Florian Schieder (8.) ganz nach vorne.
Kriechmayr und Odermatt mit Reserven
Die großen Favoriten decken ihre Karten noch nicht vollständig auf. Vincent Kriechmayr landet als zweitbester Österreicher auf Rang zehn, verzichtet im Zielschuss aber sichtlich auf das letzte Risiko.
Ähnlich agiert Marco Odermatt: Der Schweizer bremst vor dem Ziel ab und belegt mit 0,96 Sekunden Rückstand den neunten Platz. Bester Eidgenosse ist Alexis Monney als Fünfter.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf Marco Schwarz, der heute seine allererste Fahrt auf der legendären Streif absolviert. Mit 3,55 Sekunden Rückstand steht für ihn vor allem das Kennenlernen der Schlüsselstellen im Vordergrund. Verzichten muss man hingegen auf Aleksander Aamodt Kilde, der wegen Rückenbeschwerden passen muss und die Abfahrt nicht bestreiten darf.
Ergebnis des 2. Trainings in Kitzbühel:
Hahnenkammrennen 2026 - Bilder des 1. Trainings
