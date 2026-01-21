NEWS

Ergebnis des 2. Kitzbühel-Trainings auf der Streif

Nächste Ansage von Franzoni! Der Italiener dominiert auch das Abschlusstraining in Kitzbühel. Stefan Babinsky bester Österreicher. Das Ergebnis von der Streif.

Ergebnis des 2. Kitzbühel-Trainings auf der Streif Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Giovanni Franzoni ist auch im Abschlusstraining auf der Streif nicht zu bremsen.

Der Italiener untermauert seine Favoritenrolle für die Hahnenkamm-Abfahrt mit einer weiteren Bestzeit. Dahinter zeigt Stefan Babinsky als bester Österreicher auf.

Franzoni kratzt am Streckenrekord

Giovanni Franzoni scheint die Ideallinie in Kitzbühel gefunden zu haben. Der Wengen-Sieger unterbot seine eigene Bestzeit vom Vortag um satte 0,66 Sekunden.

Nur knapp dahinter lauern der Franzose Nils Alphand (+0,09) und der Steirer Stefan Babinsky (+0,29), der als Dritter eine starke Trainingsleistung ablieferte.

Kitzbühel 2026 - Bilder des 2. Trainings

Slideshow starten

14 Bilder

Die Top 10 werden von Italien dominiert: Neben Franzoni fuhren auch die Routiniers Christof Innerhofer (4.), Mattia Casse (6.) und Florian Schieder (8.) ganz nach vorne.

Kriechmayr und Odermatt mit Reserven

Die großen Favoriten decken ihre Karten noch nicht vollständig auf. Vincent Kriechmayr landet als zweitbester Österreicher auf Rang zehn, verzichtet im Zielschuss aber sichtlich auf das letzte Risiko.

Ähnlich agiert Marco Odermatt: Der Schweizer bremst vor dem Ziel ab und belegt mit 0,96 Sekunden Rückstand den neunten Platz. Bester Eidgenosse ist Alexis Monney als Fünfter.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Marco Schwarz, der heute seine allererste Fahrt auf der legendären Streif absolviert. Mit 3,55 Sekunden Rückstand steht für ihn vor allem das Kennenlernen der Schlüsselstellen im Vordergrund. Verzichten muss man hingegen auf Aleksander Aamodt Kilde, der wegen Rückenbeschwerden passen muss und die Abfahrt nicht bestreiten darf.

Ergebnis des 2. Trainings in Kitzbühel:

Hahnenkammrennen 2026 - Bilder des 1. Trainings

Slideshow starten

12 Bilder

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Kitzbühel-Infos 2026

Programm der Hahnenkammrennen 2026

Preisgeld der Hahnenkammrennen 2026

Siegerliste der Hahnenkammrennen>>>

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

Mehr zum Thema

Franzoni auch im zweiten Kitzbühel-Training voran, Babinsky stark

Franzoni auch im zweiten Kitzbühel-Training voran, Babinsky stark

Ski Alpin
Rückschlag für Kilde: Norweger muss Kitzbühel-Abfahrt auslassen

Rückschlag für Kilde: Norweger muss Kitzbühel-Abfahrt auslassen

Ski Alpin
Ski LIVE: Zweites Abfahrtstraining in Kitzbühel

Ski LIVE: Zweites Abfahrtstraining in Kitzbühel

Ski Alpin
Kitzbühel 2026 - Die Infos zur Anreise zu den Hahnenkammrennen

Kitzbühel 2026 - Die Infos zur Anreise zu den Hahnenkammrennen

Ski Alpin
Vor 10 Jahren: Die "Horrorabfahrt" in Kitzbühel

Vor 10 Jahren: Die "Horrorabfahrt" in Kitzbühel

Ski Alpin
2
Das Preisgeld der Hahnenkammrennen 2026 in Kitzbühel

Das Preisgeld der Hahnenkammrennen 2026 in Kitzbühel

Ski Alpin
Schnelle Streif: Fällt Fritz Strobls Streckenrekord?

Schnelle Streif: Fällt Fritz Strobls Streckenrekord?

Ski Alpin
2
Kommentare

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Herren Kitzbühel Hahnenkamm-Rennen