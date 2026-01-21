Ergebnis des 2. Kitzbühel-Trainings auf der Streif

Giovanni Franzoni ist auch im Abschlusstraining auf der Streif nicht zu bremsen.

Der Italiener untermauert seine Favoritenrolle für die Hahnenkamm-Abfahrt mit einer weiteren Bestzeit. Dahinter zeigt Stefan Babinsky als bester Österreicher auf.

Franzoni kratzt am Streckenrekord

Giovanni Franzoni scheint die Ideallinie in Kitzbühel gefunden zu haben. Der Wengen-Sieger unterbot seine eigene Bestzeit vom Vortag um satte 0,66 Sekunden.

Nur knapp dahinter lauern der Franzose Nils Alphand (+0,09) und der Steirer Stefan Babinsky (+0,29), der als Dritter eine starke Trainingsleistung ablieferte.