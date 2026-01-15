Mit Ende 40! Skisprung-Ikone probiert sich in neuer Sportart aus

Über sieben Jahre nach seinem Karriereende als Skispringer ist der Wettkampfgeist von Janne Ahonen (48) noch immer nicht erloschen.

Der Rekord-Gewinner der Vierschanzentournee hat vom Wintersport offenbar noch nicht genug. Wie die Skisprung-Legende gegenüber dem TV-Sender "Yle" verrät, probiert er sich nämlich in einer neuen Sportart aus - und zwar im Speedskiing.

Bei dieser Sportart geht es nicht um den Absprung oder die Weite, sondern nur um die Geschwindigkeit. Die Athleten brettern mit bis zu 255 km/h spezielle Pisten herunter. Im Übrigen ist Speedskiing schon seit 2002 von der FIS anerkannt.

Im Duo mit dem eigenen Sohn

Schon in der kommenden Woche wird Ahonen bei einem Bewerb in Seinäjoki an den Start gehen. Allerdings nicht alleine, sondern mit seinem Sohn Mico (24).

"Ich bin wirklich interessiert daran, wie ein alter Mann bei dieser Kälte Ski fahren kann, oder ob er es überhaupt kann", sagt der 48-Jährige im Gespräch mit "Yle".