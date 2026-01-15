NEWS

Mit Ende 40! Skisprung-Ikone probiert sich in neuer Sportart aus

Der Rekordsieger der Vierschanzentournee hat noch nicht genug vom Wintersport.

Mit Ende 40! Skisprung-Ikone probiert sich in neuer Sportart aus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Über sieben Jahre nach seinem Karriereende als Skispringer ist der Wettkampfgeist von Janne Ahonen (48) noch immer nicht erloschen.

Der Rekord-Gewinner der Vierschanzentournee hat vom Wintersport offenbar noch nicht genug. Wie die Skisprung-Legende gegenüber dem TV-Sender "Yle" verrät, probiert er sich nämlich in einer neuen Sportart aus - und zwar im Speedskiing.

Bei dieser Sportart geht es nicht um den Absprung oder die Weite, sondern nur um die Geschwindigkeit. Die Athleten brettern mit bis zu 255 km/h spezielle Pisten herunter. Im Übrigen ist Speedskiing schon seit 2002 von der FIS anerkannt.

Im Duo mit dem eigenen Sohn

Schon in der kommenden Woche wird Ahonen bei einem Bewerb in Seinäjoki an den Start gehen. Allerdings nicht alleine, sondern mit seinem Sohn Mico (24).

"Ich bin wirklich interessiert daran, wie ein alter Mann bei dieser Kälte Ski fahren kann, oder ob er es überhaupt kann", sagt der 48-Jährige im Gespräch mit "Yle".

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

#20 - Domen Prevc (Slowenien) - 16 Weltcupsiege
#20 - Matti Hautamäki (Finnland) - 16 Weltcupsiege

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Manipulationsskandal: Norwegisches Betreuertrio gesperrt

Manipulationsskandal: Norwegisches Betreuertrio gesperrt

Skispringen
1
Italiener Franzoni auch im zweiten Wengen-Training der Schnellste

Italiener Franzoni auch im zweiten Wengen-Training der Schnellste

Ski Alpin
ÖSV-Läuferin dominiert Abfahrtstraining in Tarvisio

ÖSV-Läuferin dominiert Abfahrtstraining in Tarvisio

Ski Alpin
Marco Schwarz reist aus Wengen ab!

Marco Schwarz reist aus Wengen ab!

Ski Alpin
5
Ski LIVE - 2. Training für Abfahrt in Wengen: aktuelles Ergebnis

Ski LIVE - 2. Training für Abfahrt in Wengen: aktuelles Ergebnis

Ski Alpin
Ranking: Die 20 besten Abfahrer aller Zeiten

Ranking: Die 20 besten Abfahrer aller Zeiten

Ski Alpin
5
Weltcup-Rückkehr von Vermeulen steht bevor - Kläbo pausiert

Weltcup-Rückkehr von Vermeulen steht bevor - Kläbo pausiert

Langlauf
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Janne Ahonen