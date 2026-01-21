Franzoni auch im zweiten Kitzbühel-Training voran, Babinsky stark

Dahinter geht es aber erneut eng zu: Nils Alphand fehlen als Zweiter neun Hundertstel auf die Bestzeit, Stefan Babinksy als Dritter 29 Hundertstel.

Mit Vincent Kriechmayr (10.) gelingt einem weiteren ÖSV-Läufer der Sprung unter die ersten Zehn und das obwohl er wie Topstar Marco Odermatt (9.) und einige andere vor dem Ziel Bremsschwünge einlegt. Mit Christof Innerhofer (4.), Mattia Casse (6.) und Florian Schieder (8.) ist die Top-10 aber fest in italienischer Hand.

Bester Schweizer ist am Mittwoch Alexis Monney, dem als Fünfter genau eine halbe Sekunde auf die Bestzeit fehlt. Marco Odermatt bleibt 96 Hundertstel hinter der Bestzeit.

Marco Schwarz hat bei seinem ersten Abtasten auf der Streif 3,55 Sekunden Rückstand.