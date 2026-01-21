NEWS

Franzoni auch im zweiten Kitzbühel-Training voran, Babinsky stark

Die Italiener präsentieren sich im zweiten Abfahrtstraining auf der Streif mannschaftlich stark. Auch einem Österreicher gelingt es, vorne mitzumischen.

Franzoni auch im zweiten Kitzbühel-Training voran, Babinsky stark Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Giovanni Franzoni gibt auch im zweiten Abfahrtstraining in Kitzbühel das Tempo vor. Der Super-G-Sieger von Wengen unterbietet seine Bestzeit vom Vortag nochmal um 66 Hundertstel.

Bei gleichbleibenden Wetter- und Pistenverhältnissen wird der seit 1997 von Fritz Strobl gehaltene Streckenrekord von 1:51,58 Min. am Samstag gefährdet sein.

Kitzbühel 2026 - Bilder des 2. Trainings

Slideshow starten

15 Bilder

Dahinter geht es aber erneut eng zu: Nils Alphand fehlen als Zweiter neun Hundertstel auf die Bestzeit, Stefan Babinksy als Dritter 29 Hundertstel.

Mit Vincent Kriechmayr (10.) gelingt einem weiteren ÖSV-Läufer der Sprung unter die ersten Zehn und das obwohl er wie Topstar Marco Odermatt (9.) und einige andere vor dem Ziel Bremsschwünge einlegt. Mit Christof Innerhofer (4.), Mattia Casse (6.) und Florian Schieder (8.) ist die Top-10 aber fest in italienischer Hand.

Bester Schweizer ist am Mittwoch Alexis Monney, dem als Fünfter genau eine halbe Sekunde auf die Bestzeit fehlt. Marco Odermatt bleibt 96 Hundertstel hinter der Bestzeit.

Marco Schwarz hat bei seinem ersten Abtasten auf der Streif 3,55 Sekunden Rückstand.

Vincent Kriechmayr Marco Odermatt Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Hahnenkamm-Rennen Kitzbühel Alpiner Ski-Weltcup Giovanni Franzoni Stefan Babinsky Christof Innerhofer Alexis Monney Florian Schieder Mattia Casse