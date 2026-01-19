NEWS

Fünffacher Skisprung-Weltmeister verpasst Olympia

Der 32-Jährige hat es nicht geschafft, die Olympia-Norm seines Landes zu erfüllen. Jetzt muss Karl Geiger bei Olympia 2026 zusehen.

Fünffacher Skisprung-Weltmeister verpasst Olympia Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Karl Geiger hat sich nicht für das deutsche Skisprung-Aufgebot für die Olympischen Winterspiele 2026 qualifiziert.

Der 32-Jährige erreichte am Sonntag in Sapporo mit Rang 14 zwar sein bestes Saison-Ergebnis, für das Erreichen der deutschen Olympia-Norm wäre jedoch ein Platz unter den besten acht nötig gewesen.

Damit bleibt Geiger bein den Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo nur die Zuschauerrolle. Mit Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Andreas Wellinger und Pius Paschke haben vier Springer die deutsche Olympia-Norm geschafft.

Geiger: "Das tut weh"

"Das tut weh, gerade in einer Phase, in der es um so viel geht", schreibt Geiger auf Instagram. Der Deutsche sprang seiner Form in der laufenden Saison deutlich hinterher, erreichte lediglich vier Mal die Top 30.

"Auch wenn die Olympianorm am Ende knapp verpasst wurde, fühlt sich dieses Resultat (Anm. Platz 14 in Sapporo) wichtig an. Es zeigt mir, dass die Arbeit der letzten Wochen nicht umsonst war und dass ich auf dem richtigen Weg bin."

Geiger kann in seiner Karriere bislang nicht nur auf 15 Einzel-Weltcupsiege, sondern auch fünf WM-Goldmedaillen sowie drei Olympia-Medaillen (1x Silber, 2x Bronze) zurückblicken.

Mehr zum Thema

Gibt Brignone bereits am Kronplatz ihr Comeback?

Gibt Brignone bereits am Kronplatz ihr Comeback?

Ski Alpin
Tschofenig springt bei Prevc-Double in Sapporo auf das Podest

Tschofenig springt bei Prevc-Double in Sapporo auf das Podest

Skispringen
4
Skispringen LIVE: Das 2. Einzelspringen aus Sapporo

Skispringen LIVE: Das 2. Einzelspringen aus Sapporo

Skispringen
Dezimierter KAC löst mit Auswärtssieg in Linz das Playoff-Ticket

Dezimierter KAC löst mit Auswärtssieg in Linz das Playoff-Ticket

ICE Hockey League
11 Tore! Salzburg dreht wildes Topspiel gegen Bozen

11 Tore! Salzburg dreht wildes Topspiel gegen Bozen

ICE Hockey League
1
Wengen-Preisgeld - das Ranking der Lauberhornrennen 2026

Wengen-Preisgeld - das Ranking der Lauberhornrennen 2026

Ski Alpin
ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Black Wings Linz - KAC

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Black Wings Linz - KAC

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Karl Geiger Olympische Spiele 2026 Olympische Winterspiele Olympia 2026