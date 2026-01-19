Fünffacher Skisprung-Weltmeister verpasst Olympia

Karl Geiger hat sich nicht für das deutsche Skisprung-Aufgebot für die Olympischen Winterspiele 2026 qualifiziert.

Der 32-Jährige erreichte am Sonntag in Sapporo mit Rang 14 zwar sein bestes Saison-Ergebnis, für das Erreichen der deutschen Olympia-Norm wäre jedoch ein Platz unter den besten acht nötig gewesen.

Damit bleibt Geiger bein den Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo nur die Zuschauerrolle. Mit Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Andreas Wellinger und Pius Paschke haben vier Springer die deutsche Olympia-Norm geschafft.

Geiger: "Das tut weh"

"Das tut weh, gerade in einer Phase, in der es um so viel geht", schreibt Geiger auf Instagram. Der Deutsche sprang seiner Form in der laufenden Saison deutlich hinterher, erreichte lediglich vier Mal die Top 30.

"Auch wenn die Olympianorm am Ende knapp verpasst wurde, fühlt sich dieses Resultat (Anm. Platz 14 in Sapporo) wichtig an. Es zeigt mir, dass die Arbeit der letzten Wochen nicht umsonst war und dass ich auf dem richtigen Weg bin."

Geiger kann in seiner Karriere bislang nicht nur auf 15 Einzel-Weltcupsiege, sondern auch fünf WM-Goldmedaillen sowie drei Olympia-Medaillen (1x Silber, 2x Bronze) zurückblicken.