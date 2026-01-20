Eder bei Windlotterie in Zao nur von Maruyama geschlagen

Lisa Eder ist beim Skisprung-Weltcup in Zao auf dem zweiten Platz gelandet.

Die 24-jährige Salzburgerin muss sich am Dienstag bei einer Windlotterie mit wechselhaften Bedingungen auf der Normalschanze nur der japanischen Lokalmatadorin Nozomi Maruyama geschlagen geben.

Eder hat einen Rückstand von 15,4 Punkten auf Maruyama, die ihren sechsten Saisonsieg feiert. Dritte wird die Deutsche Selina Freitag (-16,7) vor der slowenischen Weltcup-Dominatorin Nika Prevc (-16,9).

Eder springt mit Weiten von 94,5 und 93,5 m zum achten Mal im Olympia-Winter aufs Podest, zum fünften Mal innerhalb kurzer Zeit wird sie Zweite. Auf ihren ersten Einzel-Weltcupsieg muss die rot-weiß-rote Hoffnungsträgerin, die zur Halbzeit Vierte war, aber weiter warten.

Maruyama überzeugt beim Bewerb mit langen Wartezeiten mit Sprüngen auf 101 und 92,5 m. Die Oberösterreicherin Julia Mühlbacher darf sich als Achte über eine Top-Ten-Platzierung freuen. Am Mittwoch (8.15 Uhr/MEZ) findet in Zao ein weiterer Bewerb statt, ehe am Wochenende zwei Springen in Sapporo auf dem Programm stehen.