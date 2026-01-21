Skiflug-WM in Oberstdorf: Das ist das Programm

Es ist wieder so weit: Die Skiflug-Weltmeisterschaft steht an!

Vier Tage (22.-25. Jänner) lang begeistern die Skisprung-Asse wieder die Fans mit Weiten weit über 200 Meter. Diesmal ist Oberstdorf in Deutschland Austragungsort des viertägigen Events.

Medaillen werden sowohl im Einzel, als auch im Team vergeben.

LAOLA1 bietet einen kompakten Überblick über das Programm der Skiflug-Weltmeisterschaft 2026.

Das Programm bei der Skiflug-WM 2026

Donnerstag, 22. Jänner 2026:

14:30 Uhr: Offizielles Training (Zwei Durchgänge)

17:00 Uhr: Qualifikation

20:00 Uhr: Eröffnung im Kurpark

Freitag, 23. Jänner 2026:

15:00 Uhr: Probedurchgang Einzel

16:00 Uhr: 1. Durchgang Einzel

anschließend: 2. Durchgang Einzel

Samstag, 24. Jänner 2026:

15:30 Uhr: Probedurchgang

16:30 Uhr: 3. Durchgang Einzel

anschließend: 4. Durchgang Einzel

anschließend: Siegerpräsentation im Stadion

19:30 Uhr: Siegerehrung

Sonntag, 25. Jänner 2026:

15:15 Uhr: Probedurchgang Team

16:15 Uhr: 1. Durchgang Team

anschließend: Finaldurchgang Team

anschließend: Siegerehrung