Skiflug-WM in Oberstdorf: Das ist das Programm
In diesem Jahr wird die Skiflug-Weltmeisterschaft in Oberstdorf ausgetragen. Das ist das Programm für das viertägige Großevent:
Es ist wieder so weit: Die Skiflug-Weltmeisterschaft steht an!
Vier Tage (22.-25. Jänner) lang begeistern die Skisprung-Asse wieder die Fans mit Weiten weit über 200 Meter. Diesmal ist Oberstdorf in Deutschland Austragungsort des viertägigen Events.
Medaillen werden sowohl im Einzel, als auch im Team vergeben.
LAOLA1 bietet einen kompakten Überblick über das Programm der Skiflug-Weltmeisterschaft 2026.
Das Programm bei der Skiflug-WM 2026
Donnerstag, 22. Jänner 2026:
14:30 Uhr: Offizielles Training (Zwei Durchgänge)
17:00 Uhr: Qualifikation
20:00 Uhr: Eröffnung im Kurpark
Freitag, 23. Jänner 2026:
15:00 Uhr: Probedurchgang Einzel
16:00 Uhr: 1. Durchgang Einzel
anschließend: 2. Durchgang Einzel
Samstag, 24. Jänner 2026:
15:30 Uhr: Probedurchgang
16:30 Uhr: 3. Durchgang Einzel
anschließend: 4. Durchgang Einzel
anschließend: Siegerpräsentation im Stadion
19:30 Uhr: Siegerehrung
Sonntag, 25. Jänner 2026:
15:15 Uhr: Probedurchgang Team
16:15 Uhr: 1. Durchgang Team
anschließend: Finaldurchgang Team
anschließend: Siegerehrung