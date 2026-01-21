NEWS

Rückschlag für Kilde: Norweger muss Kitzbühel-Abfahrt auslassen

Wegen anhaltender Rückenbeschwerden verzichtet der Norweger auf die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt.

Rückschlag für Kilde: Norweger muss Kitzbühel-Abfahrt auslassen Foto: © GEPA
Für Aleksander Aamodt Kilde kommt die Hahnenkamm-Abfahrt noch zu früh. Nach dem Training am Sonntag haben ihn Rückenschmerzen etwas ausgebremst und seit Montag vom Skifahren abgehalten, teilt der 33-jährige Norweger seinen Fans auf Instagram mit.

Aufgrund der anhaltenden Schmerzen verzichtet Kilde auf ein Antreten beim Abfahrtslauf auf der legendären Streif. Er werde gemeinsam mit seinem Team weiterkämpfen und von Tag zu Tag schauen.

Auch in Wengen war Aleksander Aamodt Kilde nicht am Start. Es sei noch etwas zu früh, meinte der Norweger über jenen Ort, wo er 2024 so schwer gestürzt war.

