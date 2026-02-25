Eder und Co. jagen beim Heimweltcup in Hinzenbach Nika Prevc

Während die Männer beim Skifliegen auf dem Kulm um Weltcup-Punkte kämpfen, sind die Skispringerinnen dieses Wochenende ebenfalls in Österreich zu Gast.

Zum 13. Mal ist Hinzenbach Weltcup-Schauplatz der Frauen. Nika Prevc geht als klare Leaderin an den Start. Die Slowenin, die bei den Olympischen Spielen u.a. Mixed-Gold geholt hat, führt neun Bewerbe vor Schluss 486 Zähler vor der Japanerin Nozomi Maruyama sowie 803 vor Österreichs bester Skispringerin Lisa Eder.

Besonderer Fokus auf das richtige "Timing"

"Ich freue mich natürlich sehr auf Hinzenbach. Heimweltcups sind immer was Besonderes und geben noch einmal extra Energie", meinte Eder am Mittwochnachmittag. Auf der kleinen Schanze sei der Absprung besonders wichtig. "Das Timing, das bei mir eh immer sehr schwierig ist... Ich muss schauen, dass ich nicht zu früh anfange, dann sollte das passen."

Auch Lokalmatadorin Julia Mühlbacher, aktuell 13. im Gesamt-Weltcup, freut sich schon "riesig" auf das Heimspiel. Die Oberösterreicherin betont ebenfalls die Kleinheit der Schanze. "Es kommt darauf an, dass man von oben bis unten sauber skispringt. Darauf wird es am Wochenende ankommen, um vorne dabei zu sein."

ÖSV-Cheftrainer Thomas Diethart berichtete von Trainingseinheiten in Seefeld und Villach nach Olympia. "Wir hatten etwas Zeit, um runterzukommen und (uns) zu erholen und sind motiviert für die Bewerbe", sagte der Coach.

Kreuzer beendet Saison vorzeitig

Chiara Kreuzer wird in Hinzenbach hingegen fehlen, sie beendet ihre Saison vorzeitig. Die achtfache Weltcupsiegerin hat in dieser Saison keinen einzigen Weltcuppunkt geholt.

Die beiden Bewerbe in Hinzenbach sind übrigens die letzten auf einer Normalschanze in dieser Saison, es folgen sieben weitere Konkurrenzen bis zum Abschluss auf der Skiflugschanze in Planica am 27. März.