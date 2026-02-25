Ariane Rädler im ersten Soldeu-Abfahrtstraining vorne mit dabei
Im ersten Abfahrtstraining nach Olympia setzt die Tschechin Ledecka die Bestzeit.
Die bei den am Sonntag zu Ende gegangenen Olympischen Spielen völlig glücklose Ester Ledecka hat im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt von Soldeu aufgezeigt.
Das tschechische Multitalent, das in Mailand/Cortina sowohl im Snowboard als auch Alpinski kein Rennen beendete, markiert am Mittwoch bei Sonnenschein in Andorra in 1:33,39 Minuten die schnellste Zeit vor dem Italien-Duo Nicol Delago (+0,37 Sek.) und Sofia Goggia (+0,43).
In Absenz der bei den Spielen schwer gestürzten Sparten-Weltcupführenden Lindsey Vonn folgt Österreichs Teamkombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler knapp dahinter als Fünfte (+0,47). Nina Ortlieb wird Achte (+0,66).
Am Donnerstag steigt ein weiterer Trainingslauf, am Freitag (ab 11.00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) dann die viertletzte Abfahrt dieser Saison.