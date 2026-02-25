NEWS

Ariane Rädler im ersten Soldeu-Abfahrtstraining vorne mit dabei

Im ersten Abfahrtstraining nach Olympia setzt die Tschechin Ledecka die Bestzeit.

Ariane Rädler im ersten Soldeu-Abfahrtstraining vorne mit dabei Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Die bei den am Sonntag zu Ende gegangenen Olympischen Spielen völlig glücklose Ester Ledecka hat im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt von Soldeu aufgezeigt.

Das tschechische Multitalent, das in Mailand/Cortina sowohl im Snowboard als auch Alpinski kein Rennen beendete, markiert am Mittwoch bei Sonnenschein in Andorra in 1:33,39 Minuten die schnellste Zeit vor dem Italien-Duo Nicol Delago (+0,37 Sek.) und Sofia Goggia (+0,43).

In Absenz der bei den Spielen schwer gestürzten Sparten-Weltcupführenden Lindsey Vonn folgt Österreichs Teamkombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler knapp dahinter als Fünfte (+0,47). Nina Ortlieb wird Achte (+0,66).

Am Donnerstag steigt ein weiterer Trainingslauf, am Freitag (ab 11.00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) dann die viertletzte Abfahrt dieser Saison.

