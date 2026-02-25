NEWS

Vorzeitiges Saisonaus für ÖSV-Skispringerin

Chiara Kreuzer wird nicht beim Heimweltcup in Hinzenbach teilnehmen und diesen Winter nicht mehr an den Start gehen. Das ist der Grund:

Vorzeitiges Saisonaus für ÖSV-Skispringerin Foto: © GEPA
Chiara Kreuzer (28) beendet ihre Saison vorzeitig!

Wie der ÖSV am Mittwoch bekanntgibt, wird die heimische Skispringerin bereits beim Heimweltcup in Hinzenbach fehlen. Auch danach wird sie bis Saisonschluss keinen Bewerb mehr bestreiten.

Laut der Mitteilung seien die vergangenen Monate für Kreuzer "sowohl an der Schanze als auch abseits davon, körperlich wie mental, äußerst fordernd" gewesen und "haben ihr zeitweise die nötige Unbeschwertheit im Wettkampf genommen".

Das sagt Kreuzer

Der Fokus liege bei der Salzburgerin nun schon auf der kommenden Saison, für welche sie ab jetzt neue Kraft schöpfen möchte.

Via Instagram meldet sich Kreuzer selbst zu Wort. "Es gab viele schwierige Momente, Zweifel und Kämpfe, die mir viel Kraft geraubt haben. Neben den sportlichen Rückschlägen spielten auch mentale Herausforderungen und persönliche Gründe eine große Rolle bei diesem Schritt."

Aus diesem Grund sei für die 28-Jährige diese Pause "notwendig". Kreuzer betont allerdings, dass dieses Saisonaus "kein Abschied vom Skisprung-Sport ist und sicherlich nicht das Ende".

Das gesamte Statement von Chiara Kreuzer:

