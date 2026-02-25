NEWS

"Respektlos!" - Ski-Weltmeister tritt gegen Olympia nach

Bruno Kernen lässt kein gutes Haar an der Organisation der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo.

Einige Wintersportler übten Kritik an den diesjährigen Olympischen Spielen. Tribünen mit weiten Abständen zur Piste, große Distanzen zwischen den Austragungsorten und fehlende Stimmung waren nur einige der Kritikpunkte.

Auch dass es keine abendlichen Medaillenzeremonien gab, erzürnte viele.

Bruno Kernen, Abfahrts-Weltmeister von 1997, zählt ebenfalls zu den Stimmen. "Ich glaube, es gibt Ski-Klubs, die eine würdevollere Siegerehrung organisieren. Was ich heute gesehen habe, hat mich geschockt. Das ist meiner Meinung nach schon fast respektlos den Sportlern gegenüber", sagt der Schweizer auf Instagram.

Wie der "Blick" berichtet, soll sich auch der Schweizer Dachverband bereits beim IOC beschwert haben und will so sicherstellen, dass der "Medal´s Plaza" zurückkommt.

