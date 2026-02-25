Neureuther über Deutschlands Olympia-Bilanz: "Alarmierend"

"Faszinierend, berührend, aber auch alarmierend", fasst der ARD-Experte Felix Neureuther die Olympischen Winterspiele aus deutscher Sicht zusammen.

Deutschland wurde Fünfter im Medaillenspiegel und sammelte insgesamt 26 Medaillen, davon waren acht in Gold.

"Wenn man den Eiskanal mal ausgrenzt und den Medaillenspiegel betrachtet, dann spielen wir international einfach keine Rolle mehr", sagt Neureuther.

Dabei fordert er Verbesserungen in Struktur und Fördersysteme. "Wir müssen unbedingt bei den Kindern ansetzen", sagt der frühere Slalom-Fahrer.