NEWS

Cristiano Ronaldo sendet Botschaft an Lindsey Vonn

Unter Vonns Instagram-Video melden sich zahlreiche Sportgrößen zu Wort – darunter auch der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo sendet Botschaft an Lindsey Vonn Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit emotionalen Worten meldete sich Cristiano Ronaldo nach dem schweren Sturz von Lindsey Vonn bei den Olympischen Winterspielen 2026 zu Wort.

Nachdem die Ski-Legende öffentlich gemacht hat, dass eine Operation ihr Bein nach dem Crash vor einer Amputation bewahrte (hier nachlesen >>>), hinterließ Ronaldo unter ihrem Instagram-Post eine bewegende Nachricht.

Der Fußballstar schreibt: "Champions zeichnen sich durch die Momente aus, in denen sie gewinnen, und durch die Momente, in denen sie sich weigern, aufzugeben. Die Berge, die du bezwungen hast, waren nie größer als die Kraft, die du in dir trägst. Kämpfe weiter. Legenden steigen immer wieder auf."

Lindsey Vonn antwortet in den Kommentaren: "Dass das von dir kommt, bedeutet so viel."

Auch Ibrahimovic und weitere Stars kommentieren

Unter dem Post senden auch zahlreiche weitere Sportgrößen ihre Unterstützung. So kommentiert Zlatan Ibrahimovic: "Aufgeben ist keine Option!" oder die ehemalige Tennisspielerin Ana Ivanovic schreibt: "Sende dir viel Stärke und Liebe."

Auch Tina Maze, Hannes Reichelt oder Julia Mancuso wünschen Vonn schnelle Besserung.

Mehr zum Thema

Österreich fährt mit 19 Aktiven zu den Paralympics

Österreich fährt mit 19 Aktiven zu den Paralympics

Olympia
1
Weltmeister mit Olympia-Kritik: "Schon fast respektlos"

Weltmeister mit Olympia-Kritik: "Schon fast respektlos"

Olympia
Bobpilot Mandlbauer nach Unfall aus Krankenhaus entlassen

Bobpilot Mandlbauer nach Unfall aus Krankenhaus entlassen

Olympia
Nach Aufgabe im Massenstart: Giacomel am Herzen operiert

Nach Aufgabe im Massenstart: Giacomel am Herzen operiert

Olympia
6
US-Eishockey-Frauen schlagen Trump-Einladung aus

US-Eishockey-Frauen schlagen Trump-Einladung aus

Olympia
6
Olympia vorbei - was es jetzt noch zu gewinnen gibt

Olympia vorbei - was es jetzt noch zu gewinnen gibt

Olympia
3
So feiert Innsbruck Österreichs Olympia-Medaillengewinner

So feiert Innsbruck Österreichs Olympia-Medaillengewinner

Olympia

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Cristiano Ronaldo Olympische Spiele 2026 Lindsey Vonn Olympia 2026 Ski Alpin - Olympia 2026 Zlatan Ibrahimovic