Cristiano Ronaldo sendet Botschaft an Lindsey Vonn

Mit emotionalen Worten meldete sich Cristiano Ronaldo nach dem schweren Sturz von Lindsey Vonn bei den Olympischen Winterspielen 2026 zu Wort.

Nachdem die Ski-Legende öffentlich gemacht hat, dass eine Operation ihr Bein nach dem Crash vor einer Amputation bewahrte (hier nachlesen >>>), hinterließ Ronaldo unter ihrem Instagram-Post eine bewegende Nachricht.

Der Fußballstar schreibt: "Champions zeichnen sich durch die Momente aus, in denen sie gewinnen, und durch die Momente, in denen sie sich weigern, aufzugeben. Die Berge, die du bezwungen hast, waren nie größer als die Kraft, die du in dir trägst. Kämpfe weiter. Legenden steigen immer wieder auf."

Lindsey Vonn antwortet in den Kommentaren: "Dass das von dir kommt, bedeutet so viel."

Auch Ibrahimovic und weitere Stars kommentieren

Unter dem Post senden auch zahlreiche weitere Sportgrößen ihre Unterstützung. So kommentiert Zlatan Ibrahimovic: "Aufgeben ist keine Option!" oder die ehemalige Tennisspielerin Ana Ivanovic schreibt: "Sende dir viel Stärke und Liebe."

Auch Tina Maze, Hannes Reichelt oder Julia Mancuso wünschen Vonn schnelle Besserung.