Heute 19:15 Uhr
NEWS
ICE Hockey League heute: Konferenz mit Capitals - Graz99ers
Zudem empfängt der KAC den HC Innsbruck, Fehervar spielt gegen Salzburg und der HC Bozen gastiert in Ljubljana. LIVE-Infos:
Die Regular Season der win2day ICE Hockey League biegt auf die Zielgeraden ein. Am Mittwoch stehen in der 50. Runde fünf gleichzeitige Partien auf dem Programm, die über die Ausgangslage für die anstehenden Playoffs mitentscheiden:
Vienna Capitals - Graz99ers (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker)
KAC - HC Innsbruck (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker)
Fehervar - Red Bull Salzburg (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker)
Olimpija Ljubljana - HC Bozen (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker)
Pioneers Vorarlberg - HC Pustertal (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker)