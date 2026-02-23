NEWS

Mit 25 Jahren: Rücktritt im ÖSV-Skisprung-Team

Der Salzburger wird auf der Skiflugschanze am Kulm seine letzten Flüge absolvieren.

ÖSV-Skispringer Peter Resinger beendet überraschend seine Karriere. Das teilt der 25-Jährige am Wochenende via Social Media mit.

Im Rahmen des Weltcup-Wochenendes am Kulm möchte der Athlet auf der Skiflugschanze zum letzten Mal an den Start gehen.

Auf Instagram schreibt Resinger zu seinem Post, in dem er ein Bilder-Karussell seiner sportlichen Karriere teilt: "Der Traum war es, der beste Skispringer zu werden. Auch wenn es dazu nicht gereicht hat, bin ich sicher, dass mein siebenjähriges Ich mega stolz auf uns wäre." Nach 19 Jahren, gehe dieser Traum nun zu Ende, so der Salzburger weiter.

ÖSV-Kollegen gratulieren

Der große Durchbruch blieb Resinger verwehrt. Seinen größten Erfolg feierte er 2020 in Oberwiesenthal, wo er bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Einzel und Mixed gewann.

Viele seiner österreichischen Teamkollegen bedanken sich und gratulieren dem Salzburger zu seiner Karriere. Stefan Kraft schreibt etwa unter den Beitrag der 25-Jährigen: "Mahhh Pezibär, alles Gute. War mir eine Ehre!"

