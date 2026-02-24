Rückenbeschwerden: ÖSV-Olympiasieger lässt Skifliegen am Kulm aus

Jan Hörl wird das Skilfiegen am Kulm auslassen!

Der Super-Team-Olympiasieger klagt aktuell über Rückenprobleme und lässt diese nun therapeutisch abklären. Das gab Ski Austria am Dienstag bekannt.

Hörl wird damit frühestens in Lahti (Finnland) wieder in den Weltcup zurückkehren. Bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina durfte der ÖSV-Adler gemeinsam mit Stephan Embacher im Super-Team-Bewerb über Gold jubeln.

Das rot-weiß-rote-Aufgebot am Kulm: Clemens Aigner, Stephan Embacher, Manuel Fettner, Maximilian Ortner, Stefan Kraft, Jonas Schuster, Daniel Tschofenig.