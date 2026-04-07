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Erster Sieg! Österreichs B-Team bezwingt im BJK-Cup Zypern

Stark ersatzgeschwächt fahren die Österreicherinnen den ersten Sieg beim BJK-Cup ein. Am Mittwoch geht es weiter.

Erster Sieg! Österreichs B-Team bezwingt im BJK-Cup Zypern Foto: © GEPA
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Österreichs B-Team feiert beim Turnier der Europa/Afrika-Zone II des Billie Jean King Cups in Banja Luka den ersten Erfolg.

Die stark ersatzgeschwächte ÖTV-Auswahl besiegt am Dienstag Zypern 2:1. Nach einer Dreisatzniederlage von Mavie Österreicher sorgen Ekaterina Perelygina mit einem 6:2,6:3 gegen Olga Danilova und Claudia Gasparovic/Perelygina mit einem 6:3,6:2 im Doppel für den Erfolg.

Die Österreicherinnen, die am Vortag Finnland 0:3 unterlegen sind, treffen am Mittwoch auf Griechenland.

ÖTV-Kapitänin Marion Maruska hatte aufgrund des gleichzeitig stattfindenden WTA-Turniers in Linz mit Julia Grabher, Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus die vier besten heimischen Spielerinnen nicht zur Verfügung.

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