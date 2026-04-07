Sumann: Warum der Abschied von Hauser & Eder befreiend sein kann

LAOLA1: Der große Schatten der beiden fällt somit weg. Das kann auch eine befreiende Wirkung haben. Wie siehst du das?

Sumann: Ich denke, es ist eine große Chance, aus dem Windschatten herauszutreten. Es mag sein, dass manche oder mancher sich vielleicht darauf verlassen hat, dass die "Stars" liefern müssen und man selbst nicht so unter Zugzwang steht. Jetzt liegt der Druck auf ihnen und damit müssen sie lernen, umzugehen. Das ist Herausforderung und Chance zugleich.

LAOLA1: Glaubst du, dass es sogar gut ist, dass es keine alleinigen Zugpferde mehr gibt? Dass es mehrere gibt, die sich um die Spitze innerhalb des Teams matchen, kann eigentlich nur positiv sein.

Sumann: Das sehe ich ähnlich. Das war bei uns damals, zu meiner aktiven Zeit, auch so. Wenn alle auf einem ähnlichen Niveau sind und du in der Gruppe trainierst, kann eine unglaubliche Energie entstehen. Da musst du den Extrameter gehen. Das müssen wir nutzen.

LAOLA1: Um nochmals kurz über Lisa Hauser zu sprechen. Julian Eberhard hat kürzlich gesagt, er hätte sich gewünscht, dass man Lösungen findet, sie wieder ins Team zu integrieren und ihr einen Plan aufzuzeigen, um sie für 2028 zu motivieren. Hat man das beim ÖSV verabsäumt oder wäre das Karriereende ohnehin nicht "vermeidbar" gewesen?

Sumann: Ich kann sehr gut mit Lisa. Meine erste Amtshandlung im Vorjahr war, mit Lisa zu sprechen, um sie wieder ins Team zurückzuholen. Wir hatten ein langes Gespräch. Für sie war das unter diesen Voraussetzungen nicht machbar. Man kann nicht für eine Athletin das Team formen, das muss ich für alle Athletinnen tun. Sie wollte ihren Weg weitergehen und wir wollten sie dabei so gut wie möglich unterstützen. Hätte sie sich entschieden, weiterzumachen, hätte ich auch heuer wieder versucht, sie zurückzuholen.