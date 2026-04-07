Ein Osterwochenende mit vielen "faulen Eiern"...

Wer legt wem ein Ei ins Netz? Die Osterfeiertage haben im heimischen Fußball traditionell immer wieder Überraschendes und Verrücktes zu bieten.

Vom "Eier-Goalie" bis zum "Nestbeschmutzer" - auch 2026 mussten die Kritiker nicht lange suchen, um "faule Eier" im "Fußball-Nest" zu finden.

Den Vogel schoss Rapids Tormann Niklas Hedl mit seinem Patzer beim Spiel gegen den SK Puntigamer Graz zu Beginn der zweiten Hälfte ab. Ein Schuss von Jacob Hödl rutschte Hedl durch die Arme. Seedy Jatta reagierte schneller als der Rapid-Goalie, der um Orientierung rang, und spitzelte Rapid das 2:0 ins "Nest".

Auch die Schiedsricher und VAR's zeigten eine Woche nach ihrem Kurzlehrgang "Orientierungsschwierigkeiten" und versteckten das eine oder andere "faule Ei".

Die Karfreitag-Frage

Am Karfreitag wird Schiri Alain Sadivovksi beim Spiel Ried gegen Altach zum Monitor gerufen, als er einem Rieder Gelb für Simulation im Altach-Strafraum zeigt.

Eine überzogene Maßnahme, wie wir finden. Überzogen ist auch dieser VAR-Eingriff, der in einem Strafstoß nach einem "on-field review" (OFR) endet.

Denn eine Woche zuvor wird im Spiel BW Linz gegen SV Ried eine ähnliche Situation von "VAR Österreich" noch als "im Rahmen einer natürlichen Bewegung zu einem streifenden Kontakt am Vorfuß" als nicht strafstoßwürdig aufgelöst.

Ein Rieder Tor wird obendrein wegen eines Fouls am Altach-Tormann mit großer Zeitverzögerung aberkannt, als dieser nach gefühlten zehn Sekunden bereits wieder zwischenzeitlich einen Schuss auf das Tor abwehren konnte und das mögliche strafbare Blocken keinerlei Einfluss mehr hatte.

Gleich oder gar nicht pfeifen.

Schiri vertraut den "Adleraugen" des VAR

Auch nicht leicht hat es Referee Markus Hameter in Graz, der zunächst kein strafbares Handspiel beim Spiel GAK gegen BW Linz Ende der ersten Halbzeit am Spielfeld erkennt.